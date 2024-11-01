طبيب الأهلي يكشف سبب غياب أشرف داري عن مباراة سيراميكا

كشف أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي عن سبب غياب المدافع المغربي أشرف داري عن المباراة المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا.

أشرف داري النادي : الأهلي الأهلي

وقال جاب الله في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الموقع الرسمي للنادي: "أشرف داري تعرض لكدمة قوية في الكاحل أثناء مشاركته في مران الفريق مساء الأربعاء".

وأضاف "الكدمة التي تعرض لها داري جاءت في نفس مكان الإصابة القديم".

وأوضح "لذلك فضل الجهاز الطبي وضع برنامج تأهيل جديد للاعب، للتخلص من آثار الكدمة وتفادي تجدد الإصابة".

وتابع "داري بدأ تنفيذ البرنامج الاستشفائي والتأهيلي، للتخلص من الإصابة والعودة بعده للتدريبات الجماعية".

ويستعد الأهلي لافتتاح مسيرة الدفاع عن لقب الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء الغد السبت.

وفاز الأهلي على الزمالك في نهائي السوبر المصري بركلات الترجيح، ثم هزم العين الإماراتي في بطولة إنتركونتيننتال 3-0، ليتوج بكأس إفريقيا وأسيا والمحيط الهادئ.

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل الموافق 2 نوفمبر 2024 في الجولة الأولى من الدوري.

وتقام المباراة على استاد السلام.

وتنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.