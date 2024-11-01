مؤتمر جوميز: سننتظر موقف زيزو ولا توجد مشاكل مع شيكابالا.. وفتوح يجيد اللعب في 3-4 مراكز

كشف جوزيه جوميز المدير الفني لـ الزمالك إصابة أحمد سيد "زيزو" وأشاد بأداء أحمد فتوح بعد عودته للمشاركة.

وانتصر الزمالك بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من الدوري المصري على البنك الأهلي.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "زيزو يعاني من إصابة في الخلفية وسننتظر لمعرفة موعد عودته".

وخرج زيزو متأثرا بإصابة عضلية وعوضه أحمد فتوح في الدقيقة 70.

وأضاف "بعد الهدف الأول كان ممكنا أن نتحكم في مجريات اللقاء بشكل أفضل، لكن كرة القدم يحدث بها ما لا نفكر به".

وتابع "في الشوط الثاني، احتسبت ضدنا ركلة جزاء وتغيرت المباراة وخسرنا احساسنا في الملعب، وبدأنا بعدها بالاعتماد أكثر على الروح من العقل".

وواصل "فزنا بسبب الجمهور الذي دعمنا للنهاية وروح اللاعبين".

وأشاد بفتوح قائلا: "يجيد اللعب في 3-4 مراكز مختلفة، وإذا احتجنا له في مركز المدافع الأيسر سيساعدنا، نحمد الله على امتلاك لاعبين يستطيعون اللعب في أكثر من مركز مثل فتوح وحمدي.

وأردف "فتوح يمتلك مهارات مختلفة ويمكنه مساعدتنا باللعب في أكثر من مركز، وكونراد أيضا لعب كجناح أيمن وأيسر".

وعلق على مشاركة عمر فرج قائلا:" هذه أول مباراة له يبدأها رسميا مع الفريق ويحتاج لمساعدة باللعب لدقائق أكثر مع الزمالك".

وأضاف "لا توجد مشاكل مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" وهو شارك مع الفريق من قبل لأنه يستحق اللعب بسبب مجهوده البدني والفني مع الفريق".

وأتم "ناصر ماهر تعرض لإصابة وطلب الاستبدال".

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هدف الفوز جاء في الدقيقة 90+8 عن طريق عبد الله السعيد الذي سجل في الموسم رقم 19 له في الدوري المصري منذ بدايته مشاركته.

ويحتاج السعيد فقط للتسجيل في الموسم المقبل لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن الذي هز الشباك في 20 موسما مختلفا من عمر المسابقة.

كما وصل للهدف رقم 130 في مسيرته بالدوري معززا من رقمه القياسي المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري تاريخيا.

وللموسم الثاني على التوالي يتم احتساب 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة بعدما حدثت الموسم الماضي في مباراة البنك الأهلي ضد المصري والتي انتهت بنتيجة 5-2 للبنك.

وشهد اللقاء احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي سجلهما محمد هلال، وركلة جزاء أودعها السعيد محرزا الفوز.

3 أهداف تساوي 3 نقاط للأبيض حجز بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن سموحة والمصري، فيما بدأ البنك الأهلي وفي رصيده 0 من النقاط.

ويستعد الزمالك لأن يحل ضيفا على سموحة في الجولة المقبلة بينما يستضيف البنك الأهلي ضيفه فاركو.