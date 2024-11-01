السعيد حسمها في +98.. الزمالك يحقق انتصارا مثيرا على البنك في لقاء الـ 5 أهداف

خطف الزمالك انتصارا مثيرا في بداية مشواره في الدوري المصري بالفوز بنتيجة 3-2 على البنك الأهلي في لقاء أقيم على استاد السلام.

سجل أهداف الزمالك ناصر ماهر وناصر منسي وعبد الله السعيد، فيما سجل محمد هلال ثنائية البنك الأهلي.

ولا يعرف الزمالك الخسارة من البنك الأهلي في الدوري إذا حقق الفوز في 7 مواجهات من أصل 9 وحسم التعادل نتيجة مواجهتين.

هدف الفوز جاء في الدقيقة 90+8 عن طريق عبد الله السعيد الذي سجل في الموسم رقم 19 له في الدوري المصري منذ بدايته مشاركته.

ويحتاج السعيد فقط للتسجيل في الموسم المقبل لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن الذي هز الشباك في 20 موسما مختلفا من عمر المسابقة.

كما وصل للهدف رقم 130 في مسيرته بالدوري معززا من رقمه القياسي المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري تاريخيا.

وللموسم الثاني على التوالي يتم احتساب 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة بعدما حدثت الموسم الماضي في مباراة البنك الأهلي ضد المصري والتي انتهت بنتيجة 5-2 للبنك.

وشهد اللقاء احتساب ركلتي جزاء للبنك الأهلي سجلهما محمد هلال، وركلة جزاء أودعها السعيد محرزا الفوز.

3 أهداف تساوي 3 نقاط للأبيض حجز بها المركز الثالث بفارق الأهداف عن سموحة والمصري، فيما بدأ البنك الأهلي وفي رصيده 0 من النقاط.

ويستعد الزمالك لأن يحل ضيفا على سموحة في الجولة المقبلة بينما يستضيف البنك الأهلي ضيفه فاركو.

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التشكيل

دفع طارق مصطفى بعبد العزيز البلعوطي في حراسة مرمى البنك الأهلي ومحمد إبراهيم في خط الوسط.

في المقابل شارك عمر فرج أساسيا لأول مرة بقميص الزمالك، ومن خلفه الثلاثي أحمد سيد "زيزو" وعبد الله السعيد وناصر ماهر.

عمر فرج أساسي لأول مرة في هجوم الزمالك، وعودة فتوح لدكة البدلاء ضد البنك الأهلي 📋#في_الدوري pic.twitter.com/liuqxdAqNN — FilGoal (@FilGoal) November 1, 2024

وصف المباراة

في الدقيقة 8 طالب حسام عبد المجيد بركلة جزاء رفض محمد عادل احتسابها بداعي عدم وجود التحام بينه وبين مدافع البنك الأهلي خلال تنفيذ الركنية.

التسديدة الأولى في اللقاء جاءت في الدقيقة 17 بتصويبة مباغتة من ناصر ماهر علت عارضة أصحاب الأرض.

الزمالك استحوذ على الكرة لكن دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 27 مرت رأسية محمد عبد الغني دون خطورة على مرمى عواد.

وتحصل محمد إبراهيم على أول بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على حمزة المثلوثي في الدقيقة 30.

ثم تحصل عبد الغني على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على زيزو في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 38 اهتزت الشباك لأول مرة، ركلة حرة مباشرة نفذها عبد الله السعيد بتمريرة أرضية أودعها ناصر ماهر بتسديدة أرضية قوية في الشباك بعد هروبه من الرقابة.

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شوط أول انتهى بتقدم الزمالك بهدف وحيد.

البرتغالي جوزيه جوميز دفع بكل من ناصر منسي وكونراد ميشالاك في بداية الشوط الثاني بدلا من عمر فرج ومحمد حمدي.

وتسبب محمود بنتايك في ركلة جزاء بعد عرقلة ياو أنور داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 47.

وانبرى محمد هلال وسدد كرة أرضية ضعيفة على يمين عواد سجل منها التعادل في الدقيقة 50.

رد الزمالك جاء سريعا وحاسما، عرضية متقنة من ناصر ماهر ورأسية قوية من ناصر منسي في الدقيقة 53 أعلنت عن الهدف الثاني للأبيض والتقدم مجددا.

وللمرة الرابعة في مسيرته، يسجل ويصنع ناصر ماهر في مباراة واحدة بالدوري المصري والثانية ضد البنك الأهلي.

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طارق مصطفى أجرى تغييرين فشارك كل من أحمد ياسر ريان وأحمد ربيع بدلا من محمد فتحي ومحمد إبراهيم في الدقيقة 56.

وتحصل حمزة المثلوثي ثم محمد شحاتة على بطاقة صفراء في الدقيقتين 63 و64.

وخرج ناصر ماهر متأثرا بإصابة عضلية في الدقيقة 69 وعوضه زياد كمال.

وفي الدقيقة 70 سقط أحمد سيد "زيزو" أرضا مطالبا بالتغيير بسبب تأثره بإصابة في العضلة الخلفية.

تلقى زيزو العلاج واستكمل اللقاء واستغل ياو أنور الأمر وانفرد وراوغ عواد الذي أسقطه، فأعلن محمد عادل ركلة جزاء جديدة للبنك الأهلي في الدقيقة 73.

شارك أحمد فتوح لأول مرة مع الزمالك الموسم الجاري بعد نهاية أزمته وغيابه في الفترة الماضية بدلا من زيزو.

فيما أشهر عادل بطاقة صفراء في وجه محمد عواد، وانبرى محمد هلال لركلة الجزاء مجددا وسجلها لكن بتسديدة قوية في الدقيقة 76 معيدا التعادل لأرض الملعب من جديد.

في الدقيقة 79 شارك أحمد النادري وسيد عبد الله بدلا من ياو أنور ومحمد بسيوني.

فيما رد جوميز بتغيير هجومي أخير فشارك سيف الجزيري بدلا من محمد شحاتة في الدقيقة 81.

وأخيرا رد طارق مصطفى بمشاركة أحمد مدبولي بدلا من محمد هلال.

احتسب عادل 7 دقائق وقتا بدلا من الضائع، والمباراة في طريقها للتعادل لكن الإثارة بدأت بطرد طارق مصطفى مدرب البنك بسبب الاعتراضات.

وفي الدقيقة 90+3، كرة طولية للزمالك صوب منطقة جزاء البنك الأهلي وأثناء محاولة سيد عبد الله تفادي الالتحام مع ناصر منسي لمست الكرة يده.

طالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء وعاد محمد عادل لتقنية الفيديو من أجل اتخاذ القرار المناسب، وبالفعل احتسب ركلة جزاء للأبيض.

عبد الله السعيد في الدقيقة 90+8 واجه البلعوطي وسدد بكل قوة على يمين الحارس مسجلا الهدف الثالث والفوز للزمالك وحسم أول 3 نقاط في الموسم.