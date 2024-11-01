جنون دربي الرياض.. النصر يكلف الهلال النقاط للمرة الأولى ورقم تاريخي لتاليسكا

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 22:14

كتب : FilGoal

الهلال - النصر

بهدف سريع ورأسية رد متأخر و3 أهداف غير محتسبة، تعادل الهلال مع مضيفه النصر في دربي الرياض الذي أقيم ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري السعودي للمحترفين.

النتيجة حافظت على سجل الفريقين الخالي من الهزائم هذا الموسم في الدوري السعودي، بينما فقد الهلال النقاط للمرة الأولى.

رغم ذلك حطم الهلال أطول سلسلة عدم خسارة في المسابقات المحلية بـ 56 مباراة متتالية، متغلبا على رقم أهلي جدة مع كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق (55).

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البداية أتت مبكرة للغاية بهدف أندرسون تاليسكا بعد تمريرة من أوتافيو، بعد 53 ثانية فقط من انطلاق المباراة.

هذا الهدف كان ثالث أسرع هدف في تاريخ دربي الرياض، بعد هدف أوتافيو مع النصر في الموسم الماضي بعد 24 ثانية، وعبد الله الجمعان لاعب الهلال عام 1990، في 34 ثانية.

وفي الدقيقة 38 تعادل ألكساندر ميتروفيتش للهلال، ولكن الراية أوقفته.

تاليسكا سجل مجددا في الدقيقة 43، ولكن الراية أوقفته مرة أخرى.

ومع انطلاق الشوط الثاني، سجل تاليسكا مرة أخرى، ولكن الراية كان لها نفس الرد.

وأجرى جورجي جيسوس مدرب الهلال تبديله الأول في الدقيقة 58 بنزول ماركوس ليوناردو بدلا من محمد القحطاني في صفوف الهلال.

على الجانب الآخر أتى علي الحسن بدلا من عبد الله الخيبري في الدقيقة 61.

أخطر فرص الشوط الثاني كانت من نصيب سالم الدوسري نجم الهلال الذي ارتطمت تسديدته بالقائم في الدقيقة 64.

وأخيرا جاء التعادل في الدقيقة 78 برأسية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بعد عرضية من رينان لودي.

وأتى ناصر الدوسري بدلا من محمد كنو في صفوف الهلال عقب التعادل.

فيما أجرى ستيفانو بيولي مدرب النصر 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 83، حيث شارك علي لاجامي ومحمد مران وأيمن يحيى بدلا من ساديو ماني وأندرسون تاليسكا وسلطان الغنام.

وطالب الهلال بركلة جزاء في الدقيقة 86 حين سقط ميتروفيتش داخل المنطقة، ولكن الحكم رفضها أولا، ثم رفضتها تقنية الفيديو ثانيا.

وأخيرا أتى حمد اليامي ومتعب الحربي بدلا من جواو كانسيلو ورينان لودي في صفوف الهلال.

بهذه النتيجة يبقى الهلال على صدارة الدوري برصيد 25 نقطة، بعد تعادله الأول هذا الموسم الذي تلى 8 انتصارات متتالية.

أما النصر فرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن اتحاد جدة الثاني.

وبهدفه اليوم، أصبح أندرسون تاليسكا ثاني الهدافين الأجانب في تاريخ النصر برصيد 74 هدفا، بالتساوي مع الغاني أوهين كينيدي (74).

الأول هو المغربي عبد الرزاق حمد الله برصيد 115 هدفا.

أما الرابع فهو كريستيانو رونالدو برصيد 67 هدفا، وذلك بدون احتساب أهداف البطولة العربية التي لا تعتبر بطولة رسمية.

أما باحتساب أهداف البطولة العربية، فينفرد تاليسكا بالمركز الثاني برصيد 75 هدفا، ويقترب رونالدو أكثر برصيد 73 هدفا.

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