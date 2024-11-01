جنون دربي الرياض.. النصر يكلف الهلال النقاط للمرة الأولى ورقم تاريخي لتاليسكا
الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 22:14
كتب : FilGoal
بهدف سريع ورأسية رد متأخر و3 أهداف غير محتسبة، تعادل الهلال مع مضيفه النصر في دربي الرياض الذي أقيم ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري السعودي للمحترفين.
النتيجة حافظت على سجل الفريقين الخالي من الهزائم هذا الموسم في الدوري السعودي، بينما فقد الهلال النقاط للمرة الأولى.
رغم ذلك حطم الهلال أطول سلسلة عدم خسارة في المسابقات المحلية بـ 56 مباراة متتالية، متغلبا على رقم أهلي جدة مع كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق (55).
البداية أتت مبكرة للغاية بهدف أندرسون تاليسكا بعد تمريرة من أوتافيو، بعد 53 ثانية فقط من انطلاق المباراة.
هدف مبكر⚽️!
تاليسكا يعلنها في الدقيقة الأولى 🔥
النصر 1 × 0 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/97MDeWUkNK— SSC (@ssc_sports) November 1, 2024
هذا الهدف كان ثالث أسرع هدف في تاريخ دربي الرياض، بعد هدف أوتافيو مع النصر في الموسم الماضي بعد 24 ثانية، وعبد الله الجمعان لاعب الهلال عام 1990، في 34 ثانية.
وفي الدقيقة 38 تعادل ألكساندر ميتروفيتش للهلال، ولكن الراية أوقفته.
ميتروفيتش يعدّل النتيجة ⚽️
وحكم الراية يُعلن التسلل ❌#دوري_روشن_السعودي
#النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/SIzwO42dpL— SSC (@ssc_sports) November 1, 2024
تاليسكا سجل مجددا في الدقيقة 43، ولكن الراية أوقفته مرة أخرى.
رغم راية التسلل..
هدف تاليسكا يُلغى والبرازيلي يحتفل ❌#دوري_روشن_السعودي
#النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/9SarAPswsk— SSC (@ssc_sports) November 1, 2024
ومع انطلاق الشوط الثاني، سجل تاليسكا مرة أخرى، ولكن الراية كان لها نفس الرد.
تاليسكا مجددًا 🔃
هدف وإلغاء بداعي التسلل ❌#دوري_روشن_السعودي
#النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/0yjzGnimBA— SSC (@ssc_sports) November 1, 2024
وأجرى جورجي جيسوس مدرب الهلال تبديله الأول في الدقيقة 58 بنزول ماركوس ليوناردو بدلا من محمد القحطاني في صفوف الهلال.
على الجانب الآخر أتى علي الحسن بدلا من عبد الله الخيبري في الدقيقة 61.
أخطر فرص الشوط الثاني كانت من نصيب سالم الدوسري نجم الهلال الذي ارتطمت تسديدته بالقائم في الدقيقة 64.
سالمⓒ في القائم.. بينتو يتصدى لتسديدة لودي🧤
والمدرجات تواصل الدعم 🔥#دوري_روشن_السعودي
#النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/07RI2Qo7gf— SSC (@ssc_sports) November 1, 2024
وأخيرا جاء التعادل في الدقيقة 78 برأسية سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بعد عرضية من رينان لودي.
عرضية بالمقاس ورأسية متقنة⚽️!
سافيتش يعدّل النتيجة لصالح الهلال 🔥
النصر 1 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي
#النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/lN3axYnwrX— SSC (@ssc_sports) November 1, 2024
وأتى ناصر الدوسري بدلا من محمد كنو في صفوف الهلال عقب التعادل.
فيما أجرى ستيفانو بيولي مدرب النصر 3 تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 83، حيث شارك علي لاجامي ومحمد مران وأيمن يحيى بدلا من ساديو ماني وأندرسون تاليسكا وسلطان الغنام.
وطالب الهلال بركلة جزاء في الدقيقة 86 حين سقط ميتروفيتش داخل المنطقة، ولكن الحكم رفضها أولا، ثم رفضتها تقنية الفيديو ثانيا.
مطالبات بركلة جزاء 🔥
والحكم يقول كلمته.. ديربي الرياض دون جزائيات حتى د٨٨' ❌#دوري_روشن_السعودي
#النصر_الهلال | #SSC pic.twitter.com/l9mwy2tlY2— SSC (@ssc_sports) November 1, 2024
وأخيرا أتى حمد اليامي ومتعب الحربي بدلا من جواو كانسيلو ورينان لودي في صفوف الهلال.
بهذه النتيجة يبقى الهلال على صدارة الدوري برصيد 25 نقطة، بعد تعادله الأول هذا الموسم الذي تلى 8 انتصارات متتالية.
أما النصر فرفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن اتحاد جدة الثاني.
وبهدفه اليوم، أصبح أندرسون تاليسكا ثاني الهدافين الأجانب في تاريخ النصر برصيد 74 هدفا، بالتساوي مع الغاني أوهين كينيدي (74).
الأول هو المغربي عبد الرزاق حمد الله برصيد 115 هدفا.
أما الرابع فهو كريستيانو رونالدو برصيد 67 هدفا، وذلك بدون احتساب أهداف البطولة العربية التي لا تعتبر بطولة رسمية.
أما باحتساب أهداف البطولة العربية، فينفرد تاليسكا بالمركز الثاني برصيد 75 هدفا، ويقترب رونالدو أكثر برصيد 73 هدفا.