ضد البنك الأهلي للمرة الثانية.. ناصر ماهر يسجل ويصنع في مباراة لأول مرة مع الزمالك

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 21:44

كتب : إسلام أحمد

ناصر ماهر - الزمالك - البنك الأهلي

ساهم ناصر ماهر لاعب وسط الزمالك في ثنائية الفريق ضد البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وتقدم الزمالك في الشوط الأول بهدف ناصر ماهر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ركلة حرة نفذها عبد الله السعيد في الدقيقة 58.

ثم صنع في الدقيقة 53 الهدف الثاني بعرضية متقنة أودعها البديل ناصر منسي في الشباك.

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ولأول مرة يساهم ناصر منسي بهدف وتمريرة حاسمة في مباراة واحدة بقميص الزمالك.

وهو ما يحدث أيضا للاعب لأول مرة منذ موسم 2021-22 عندما سجل وصنع في شباك البنك الأهلي أيضا لكن بقميص مودرن سبورت.

وقبل ذلك سجل وصنع في فوز سموحة على حرس الحدود بنتيجة 2-0 في موسم 2019-2020.

وبينما جاءت الثنائية للمرة الأولى في موسم 2017-18 بتسجيل هدف وصناعة آخر في الفوز 3-0 على المقاولون العرب.

صاحب الـ 27 عاما شارك مع الزمالك في 28 مباراة حتى الآن سجل 5 وصنع 2 في جميع المسابقات.

ناصر خرج في الدقيقة 69 متأثرا بإصابة عضلية وعوضه زياد كمال في خط وسط الأبيض.

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