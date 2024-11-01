قائمة البرازيل - عودة إستيفاو وغياب نيمار في مواجهتي فنزويلا وأوروجواي

أعلن دوريفال جونيور المدير الفني لـ منتخب البرازيل قائمة السامبا لمواجهتي فنزويلا وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة وجود اسم إستيفاو موهبة بالميراس بعدما غاب في التوقف الدولي الماضي.

ويغيب الرباعي أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزي وجيلسون بريمير مدافع يوفنتوس الإيطالي بسبب الإصابة، وجابريل مارتينيلي جناح أرسنال الإنجليزي وإندريك فيليبي مهاجم ريال مدريد الإسباني، بعدما تواجد في القائمة الشهر الماضي.

ولم ينضم نيمار نجم الهلال السعودي رغم تعافيه من الإصابة.

وجاءت قائمة السامبا

حراسة المرمى: بينتو (النصر السعودي) – إيدرسون مورايش (مانشستر سيتي الإنجليزي) - ويفيرتون (بالميراس)

الدفاع: دانيلو (يوفنتوس الإيطالي) – فاندرسون (موناكو الفرنسي) – أبنير (ليون الفرنسي) – جيليريمي أرانا (أتليتكو مينيرو البرازيلي) – موريلو (نونتنجهام فورست) – إيدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني) – جابريل ماجاليش (أرسنال الإنجليزي) – ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)

الوسط: أندري (ولفرهامبتون الإنجليزي) – برونو جيماريش (نيوكاسل الإنجليزي) – جيرسون (فلامنجو البرازيلي) – لوكاس باكيتا (وست هام الإنجليزي) - أندرياس بيريرا (فولام الإنجليزي)

الهجوم: رودريجو (ريال مدريد الإسباني) – إيجور جيسوس (بوتافوجو البرازيلي) – لويز هنريكي (بوتافوجو البرازيلي) – رافينيا (برشلونة الإسباني) – سافينيو (مانشستر سيتي الإنجليزي) – فينيسيوس جونيور (ريال مدريد الإسباني) - إستيفاو (بالميراس)

ويلتقي منتخب البرازيل أولا مع فنزويلا يوم 14 نوفمبر ثم يخوض لقاء شرس ضد أوروجواي يوم 19 من نفس الشهر.

ويحتل منتخب البرازيل المركز الرابع في تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 16 نقطة من 10 جولات.

ويتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب برصيد 22 نقطة ويليه كولومبيا برصيد 19 نقطة ثم أوروجواي برصيد 16 نقطة.