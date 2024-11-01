مدرب بتروجت: اللاعبون كانوا يستحقون الفوز على بيراميدز.. وهذا هدفنا الآخر للموسم

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 21:22

كتب : FilGoal

سيد عيد - بتروجت

أبدى سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت رضاه عما قدمه فريقه في التعادل مع بيراميدز خلال الجولة الأولى من الدوري.

وقال عيد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الأداء والشكل لم يفاجئنا. كنا نسعى لاستغلال فرصنا واستفدنا جيدا من الاحتكاكات قبل بداية الموسم".

وأضاف "اللاعبون بذلوا جهدا كبيرا وإن شاء الله ستكون بداية موفقة لنا لتحقيق شيء جيد في الدوري هذا الموسم".

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وأوضح "لنا طريقة لعب منذ الموسم الماضي في دوري المحترفين تتميز بالضغط العالي والهجوم المتواصل، وأعد اللاعبين لهذا النسق، ولذلك احتفظنا بمجموعة كبيرة من لاعبي الموسم الماضي".

وتابع "أتتنا فرص كان بمقدورها أن تمنحنا الفوز الذي كان يستحقه اللاعبون أمام فريق كبير".

وأكمل "نحتاج لحسم البقاء من الدور الأول إن أمكن، أو على الأقل نجمع نقاط تؤمن موقفنا في النصف الثاني من الموسم".

واختتم "تفادي الهبوط هو الهدف الرئيسي، ولكن لنا هدف آخر وهو التواجد بين التسعة الأوائل".

فاجأ بتروجت الجميع وخطف نقطة من بيراميدز في الجولة الأولى من الدوري المصري بالتعادل 1-1 في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

تقدم بتروجت بهدف جابريل شيكودي وسجل فيستون ماييلي هدف التعادل لبيراميدز.

تعادل هو الإيجابي الأول هذا الموسم والثالث بعد تعادلين سلبيين أمس الخميس بين الجونة ضد زد، ومودرن سبورت ضد إنبي.

ولأول مرة يتعادل بيراميدز بالمسمى الجديد مع بتروجت بعدما انتصر عليه مرتين من قبل في موسم 2018-19 بنتيجة 2-0 في الدورين الأول والثاني.

وأصبح في رصيد كل فريق نقطة وحيدة احتلا بها المركزين الرابع والخامس على الترتيب بشكل مؤقت لحين نهاية مباريات الجولة.

وسيحل بيراميدز ضيفا على إنبي الجولة المقبلة يوم 8 نوفمبر. فيما يستضيف بتروجت خصمه مودرن سبورت في نفس اليوم.

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