Gaming – الرابع هذا الموسم.. بطاقة جديدة لـ مرموش في FC 25

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 21:16

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فرانكفورت - بشكتاش

أطلقت لعبة FC25 بطاقة خاصة لـ عمر مرموش نجم منتخب مصر وأينتراخت فرانكفورت الألماني في حدث "Trailblazers".

عمر مرموش

النادي : آينتراخت فرانكفورت

آينتراخت فرانكفورت

وتعد تلك البطاقة الرابعة لمرموش في النسخة الحالية من اللعبة.

وحصل اللاعب على الكارت الذهبي الخاص به وهو الأساسي، بالإضافة لكارت لاعب الأسبوع، ثم أفضل لاعب في شهر سبتمبر من الدوري الألماني,

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طاقات البطاقة الجديدة لمرموش التي تصل طاقاته الإجمالية لـ 86، تتفوق على الـ 3 السابقين.

ويمكن الحصول على البطاقة عن طريق إنهاء بعض المهام.

ويضم الحدث الحالي في اللعبة أكثر من اسم أبرزهم فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد وبريمير مدافع يوفنتوس ولويس دياز جناح ليفربول وعثمان ديميبيلي جناح باريس سان جيرمان.

وسجل مرموش هدفه الـ 11 في 13 مباراة بالإضافة لـ 7 تمريرات حاسمة هذا الموسم.

عمر مرموش فيفا 25
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