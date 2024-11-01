Gaming – الرابع هذا الموسم.. بطاقة جديدة لـ مرموش في FC 25

أطلقت لعبة FC25 بطاقة خاصة لـ عمر مرموش نجم منتخب مصر وأينتراخت فرانكفورت الألماني في حدث "Trailblazers".

عمر مرموش النادي : آينتراخت فرانكفورت آينتراخت فرانكفورت

وتعد تلك البطاقة الرابعة لمرموش في النسخة الحالية من اللعبة.

وحصل اللاعب على الكارت الذهبي الخاص به وهو الأساسي، بالإضافة لكارت لاعب الأسبوع، ثم أفضل لاعب في شهر سبتمبر من الدوري الألماني,

طاقات البطاقة الجديدة لمرموش التي تصل طاقاته الإجمالية لـ 86، تتفوق على الـ 3 السابقين.

ويمكن الحصول على البطاقة عن طريق إنهاء بعض المهام.

ويضم الحدث الحالي في اللعبة أكثر من اسم أبرزهم فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد وبريمير مدافع يوفنتوس ولويس دياز جناح ليفربول وعثمان ديميبيلي جناح باريس سان جيرمان.

Coming out of the gate hot.#Trailblazers Team 2's arrived in Ultimate Team -- More early season stars, with new PlayStyle and Role upgrades to honour their fast starts. Find out more: https://t.co/nd7dDAo7pV pic.twitter.com/wWpcLSjNRd — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) November 1, 2024

وسجل مرموش هدفه الـ 11 في 13 مباراة بالإضافة لـ 7 تمريرات حاسمة هذا الموسم.