سكاي: خيانة ليفربول في الطريق؟ مانشستر سيتي يختار خليفة جوارديولا

كشف فلوريان بليتنبرج صحفي سكاي سبورتس ألمانيا عن اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن.

ويأتي ذلك في حالة مغادرة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي لمنصبه بنهاية الموسم الحالي.

ويعد ألونسو أحد أبرز لاعبي ليفربول عبر التاريخ، حيث لعب في صفوفه بين عامي 2004 و2009، وكان مرشحا لخلافة يورجن كلوب المدرب الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.

على الجانب الآخر أوضح بليتنبرج أن باير ليفركوزن يعتقد أن ألونسو سينتقل إلى ريال مدريد.

ويعد ريال مدريد المرشح الأوفر حظا للحصول على ألونسو في الصيف المقبل، كونه المرشح المفضل لخلافة كارلو أنشيلوتي.

كما أضاف الصحفي الألماني أن انتقال ألونسو إلى مدريد سيكون من شأنه زيادة فرص انتقال فلوريان فيرتز نجم ليفركوزن إلى النادي الملكي.

ويمتد عقد تشابي ألونسو لموسم إضافي ولكن النادي يرى أن الحفاظ عليه سيكون صعبا.

ويتحضر ليفركوزن لإمكانية انتقال ألونسو لتدريب فريق كبير مثل ريال مدريد أو مانشستر سيتي في حالة رحيل أي من مدربيهما.

أبرز الأسماء المرشحة لتولي تدريب ليفركوزن في حال رحيل ألونسو هم سيباستيان هونيس مدرب شتوتجارت وساندرو فاجنر المدرب المساعد في منتخب ألمانيا برفقة جوليان ناجلسمان.

وكان ألونسو قد تولى تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022 ونجح في قيادة الفريق للتتويج بالدوري الألماني وكأس ألمانيا بلا هزيمة والوصول لنهائي الدوري الأوروبي.