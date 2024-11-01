انتهت في الدوري السعودي - النصر (1)-(1) الهلال

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 19:51

كتب : FilGoal

علي البليهي - الهلال - كريستيانو رونالدو - النصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لدربي الرياض المرتقب بين النصر والهلال ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري السعودي.

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ق 92 حمد اليامي ومتعب الحربي بدلا من جواو كانسيلو ورينان لودي

ق 88 المراجعة بتقنية الفيديو تنفي وجود ركلة جزاء

ق 86 ركلة جزاء للهلال بعد سقوط ميتروفيتش؟ الحكم يشير لاستمرار اللعب

ق 83 علي لاجامي ومحمد مران وأيمن يحيى بدلا من ساديو ماني وأندرسون تاليسكا وسلطان الغنام

ق 79 نواف الدوسري بدلا من محمد كنو في صفوف الهلال

ق 78 جوووول التعادل من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بالرأس بعد عرضية من رينان لودي

ق 64 سالم الدوسري يسدد ولكن الكرة تصطدم بالقائم

ق 61 علي الحسن بدلا من عبد الله الخيبري

ق 58 ماركوس ليوناردو بدلا من محمد القحطاني في صفوف الهلال

ق 50 جووووول من تاليسكا مرة أخرى ولكن راية التسلل تمنعه

استراحة

ق 43 جوووول من تاليسكا ولكن الراية توقفه

ق 38 جوووول التعادل من ميتروفيتش ولكن الراية

ق 1 جوووووول أندرسون تاليسكا يفتتح المباراة بهدف جنوني مبكر بعد تمريرة من أوتافيو.. بعد 53 ثانية فقط من انطلاق المباراة

ثالث أسرع هدف في تاريخ دربي الرياض، بعد هدف أوتافيو مع النصر في الموسم الماضي بعد 24 ثانية، وعبد الله الجمعان لاعب الهلال عام 1990، في 34 ثانية.

بداية المباراة

كريستيانو رونالدو الهلال النصر الدوري السعودي
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