انتهت الدوري المصري - البنك الأهلي (2)-(3) الزمالك.. انتصار مثير للأبيض

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 19:41

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك - البنك الأهلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة البنك الأهلي ضد الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويلتقي البنك الأهلي مع الزمالك على استاد السلام في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــا.

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انتهت. انتصار مثير للزمالك 3-2

ق 90+5: جوووول السعيد يسجل الثالث من علامة الجزاء

ق 90+3: طرد طارق مصطفى المدير الفني لـ البنك الأهلي

ق 81: مشاركة الجزيري بدلا من محمد شحاتة

ق 76: جوووول هلال يسجل مجددا من ركلة جزاء

ق 72: ركلة جزاء للبنك الأهلي بعد عرقلة عواد لياو أنور

ق 70: إصابة زيزو وخروجه ومشاركة أحمد فتوح

ق 69: مشاركة زياد كمال بدلا من ناصر ماهر

ق 58: عواد يتألق ويمنع التعادل من على خط المرمى بأطراف أصابعه

ق 56: مشاركة أحمد ياسر ريان وأحمد ربيع بدلا من محمد فتحي ومحمد إبراهيم

ق 53: جووول الثاااااني. عرضية متقنة من ناصر ماهر ورأسية قوية من ناصر منسي تسكن الشباك

ق 50: محمد هلال يسجل من ركلة جزاء على يمين عواد

ق 48: ركلة جزاء لياو أنور بعد عرقلة من بنتايك

ق 46: مشاركة ناصر منسي وميشالاك بدلا من عمر فرج ومحمد حمدي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: جوووول عبد الله السعيد يرسل كرة مباشرة يحولها ناصر ماهر بتسديدة أرضية رائعة

ق 27: رأسية عبد الغني دون خطورة على مرمى عواد

ق 17: تصويبة مباغتة من ناصر ماهر تعلو عارضة البلعوطي

بداية اللقاء

البنك الأهلي الزمالك الدوري المصري
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