يواصل نتيجته المفضلة في بداية الدوري.. الاتحاد السكندري ينتصر على فاركو بهدف أبيه

كرر الاتحاد السكندري عادته في الجولة الأولى من الدوري المصري للمرة الثالثة على التوالي وفاز بهدف دون رد على فاركو في لقاء أقيم على استاد برج العرب.

وسجل إيمانويل أبيه هدف اللقاء الوحيد.

وحقق الاتحاد للموسم الثالث على التوالي الفوز بنتيجة 1-0 في الجولة الأولى من الدوري المصري.

في موسم 22-23: 1-0 أمام أسوان بهدف أوستن أموتو.

في موسم 23-24: 1-0 أمام سيراميكا كليوباترا بهدف كريستوفاو مابولو.

في موسم 24-25: 1-0 أمام فاركو بهدف إيمانويل أبيه.

فوز يحمل أول 3 نقاط لزعيم الثغر في أول مباراة رسمية لنيكوديموس بابافسيليو المدير الفني الجديد للفريق جعله في المركز الثالث بفارق الأهداف عن سموحة والمصري.

فيما احتل فاركو المركز السادس عشر دون رصيد.

وصف المباراة

بدأ الاتحاد اللقاء بقوة هجوميا بحثا عن الهدف الأول، وفي الدقيقة 4 أرسل بيكالي أوبامي عرضية أبعدها محمد سعيد "شيكا" وتابعها بنيامين بواتينج بتسديدة بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 12 مرت رأسية مورو ساليفو برأسية مرت بعيدة عن المرمى.

الضغط الاتحادي تواصل لكن دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 43 استفاد إيمانويل أبيه من الضغط بقطع الكرة من ياسين مرعي وانفرد وسدد كرة أبعدها شيكا ببراعة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

مش ممكن.. فرصة خطيرة من هجوووم الاتحاد السكندري👏 ولكن تصدي ولا أروع من شيكا 👏#ONTime_Sports pic.twitter.com/Sgc4dgaLlf — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 1, 2024

وفي الشوط الثاني تألق شيكا مجددا بالتصدي لرأسية بيكالي أوبامي في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 66 كرر أبيه ضغطه في منتصف المرمى على لاعب الخصم وقطع الكرة مجددا من ياسين مرعي، وتوغل بمجهود فردي وسدد كرة سكنت الشباك تلك المرة معلنا التقدم بالهدف الأول لزعيم الثغر.

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في الدقيقة 68 شارك زهير المترجي لأول مرة بقميص فاركو بعد انضمامه، بينما رد بابافسيليو بالدفع بفادي فريد بدلا من بيكالي أوبامي.

في الدقيقة 78 تألق شيكا ومنع رأسية فادي فريد من سكون شباكه من على خط المرمى وطالب لاعبو الاتحاد باحتساب الهدف لكن تقنية الفيديو أشارت لوجود تسلل.

مش ممكن.. الكرة على خط المرمى😲 - ولكن الحكم يحتسب تسلل على الاتحاد بقرار من الـ VAR ✋#ONTime_Sports pic.twitter.com/r27O7g0Ley — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 1, 2024

وتألق مهدي سليمان في التصدي لرأسية ياسين مرعي في الدقيقة 90+1.

وكاد فادي فريد أن يدون أول أهدافه هذا الموسم لكن أهدرها بغرابة من داخل منطقة الست ياردات في الدقيقة 90+8 ليطلق عبد العزيز السيد صافرته معلنا نهاية اللقاء بفوز الاتحاد.