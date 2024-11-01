التشكيل - رونالدو يقود هجوم النصر.. وميتروفيتش على رأس كتيبة الهلال
الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 19:25
كتب : FilGoal
أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة النصر في دربي الرياض المرتقب ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري السعودي.
وجاء تشكيل الهلال كالتالي:
حراسة المرمى: ياسين بونو
خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كولبيالي - علي البليهي - رينان لودي
خط الوسط: محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - محمد القحطاني
خط الهجوم: مالكوم - ألكساندر ميتروفيتش - سالم الدوسري
فيما جاء تشكيل النصر كالتالي:
حراسة المرمى: بينتو
خط الدفاع: نواف بوشل - محمد سيماكان - أيميريك لابورت - سلطان الغنام
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - أوتافيو
خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني
ويحتل الهلال حامل اللقب صدارة الدوري برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات بالعلامة الكاملة.
فيما يحتل النصر المركز الثالث بـ 18 نقطة، حيث حقق 5 انتصارات و3 تعادلات.
المركز الثاني يحتله الاتحاد بـ 24 نقطة من 9 مباريات، بواقع 8 انتصارات وهزيمة.