التشكيل - رونالدو يقود هجوم النصر.. وميتروفيتش على رأس كتيبة الهلال

أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة النصر في دربي الرياض المرتقب ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري السعودي.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كولبيالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - محمد القحطاني

خط الهجوم: مالكوم - ألكساندر ميتروفيتش - سالم الدوسري

فيما جاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل - محمد سيماكان - أيميريك لابورت - سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - أوتافيو

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني

ويحتل الهلال حامل اللقب صدارة الدوري برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات بالعلامة الكاملة.

فيما يحتل النصر المركز الثالث بـ 18 نقطة، حيث حقق 5 انتصارات و3 تعادلات.

المركز الثاني يحتله الاتحاد بـ 24 نقطة من 9 مباريات، بواقع 8 انتصارات وهزيمة.