التشكيل - رونالدو يقود هجوم النصر.. وميتروفيتش على رأس كتيبة الهلال

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 19:25

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو

أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال عن تشكيل فريقه لمواجهة النصر في دربي الرياض المرتقب ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري السعودي.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: جواو كانسيلو - كاليدو كولبيالي - علي البليهي - رينان لودي

خط الوسط: محمد كنو - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - محمد القحطاني

خط الهجوم: مالكوم - ألكساندر ميتروفيتش - سالم الدوسري

فيما جاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: نواف بوشل - محمد سيماكان - أيميريك لابورت - سلطان الغنام

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - عبد الله الخيبري - أوتافيو

خط الهجوم: أندرسون تاليسكا - كريستيانو رونالدو - ساديو ماني

ويحتل الهلال حامل اللقب صدارة الدوري برصيد 24 نقطة من 8 انتصارات بالعلامة الكاملة.

فيما يحتل النصر المركز الثالث بـ 18 نقطة، حيث حقق 5 انتصارات و3 تعادلات.

المركز الثاني يحتله الاتحاد بـ 24 نقطة من 9 مباريات، بواقع 8 انتصارات وهزيمة.

كريستيانو رونالدو الهلال النصر الدوري السعودي
نرشح لكم
مباشر الدوري السعودي - النصر (1)-(0) الهلال.. الشوط الثاني لوران بلان: غياب بنزيمة فاجئ أهلي جدة مواعيد مباريات الجمعة 1 نوفمبر - الزمالك والبنك الأهلي.. والنصر ضد الهلال في الدوري السعودي "جدة كذا اتي وبحر".. بديل بنزيمة يقود الاتحاد لكسر عقدة الأهلي في الدوري السعودي انتهت في الدوري السعودي - اتحاد جدة (1)-(0) أهلي جدة.. 3 نقاط ثمينة تشكيل أهلي جدة - محرز وتوني يقودان الهجوم.. وفيرمينيو على الدكة تشكيل اتحاد جدة - كانتي وديابي أساسيان.. والشهري يعوض غياب بنزيمة بنزيمة وميندي يغيبان عن دربي جدة
أخر الأخبار
سكاي: خيانة ليفربول في الطريق؟ مانشستر سيتي يختار خليفة جوارديولا 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري السعودي - النصر (1)-(0) الهلال.. الشوط الثاني ساعة | سعودي في الجول
مباشر الدوري المصري - البنك الأهلي (1)-(1) الزمالك.. جووول التعاااادل ساعة | الدوري المصري
يواصل نتيجته المفضلة في بداية الدوري.. الاتحاد السكندري ينتصر على فاركو بهدف أبيه ساعة | الدوري المصري
التشكيل - رونالدو يقود هجوم النصر.. وميتروفيتش على رأس كتيبة الهلال ساعة | سعودي في الجول
الـ VAR تدخل في هدفين.. بتروجت يفاجئ بيراميدز ويخطف نقطة ببداية الدوري ساعة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - عمر فرج أساسي للمرة الأولى أمام البنك الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل البنك الأهلي - محمد إبراهيم يقود الوسط ضد الزمالك.. والبلعوطي في حراسة المرمى 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك 4 مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر