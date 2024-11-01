الـ VAR تدخل في هدفين.. بتروجت يفاجئ بيراميدز ويخطف نقطة ببداية الدوري

فاجأ بتروجت الجميع وخطف نقطة من بيراميدز في الجولة الأولى من الدوري المصري بالتعادل 1-1 في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

تقدم بتروجت بهدف جابريل شيكودي وسجل فيستون ماييلي هدف التعادل لبيراميدز.

تعادل هو الإيجابي الأول هذا الموسم والثالث بعد تعادلين سلبيين أمس الخميس بين الجونة ضد زد، ومودرن سبورت ضد إنبي.

ولأول مرة يتعادل بيراميدز بالمسمى الجديد مع بتروجت بعدما انتصر عليه مرتين من قبل في موسم 2018-19 بنتيجة 2-0 في الدورين الأول والثاني.

وأصبح في رصيد كل فريق نقطة وحيدة احتلا بها المركزين الرابع والخامس على الترتيب بشكل مؤقت لحين نهاية مباريات الجولة.

وسيحل بيراميدز ضيفا على إنبي الجولة المقبلة يوم 8 نوفمبر. فيما يستضيف بتروجت خصمه مودرن سبورت في نفس اليوم.

























































































التشكيل

قاد الثنائي الجديد يوسف إبراهيم "أوباما" وصديق أوجولا هجوم بيراميدز رفقة إبراهيم عادل وأمامهما تواجد فيستون ماييلي.

في المقابل بدأ جابريل شيكودي في الهجوم وتواجد الثنائي الفلسطيني بدر موسى وحامد حمدان في اختيارات سيد عيد.

وصف المباراة

3 دقائق فقط كانت كافية ليسجل بتروجت هدفه الأول في الدوري المصري منذ موسم 2018-19.

تمريرة بينية انفرد على إثرها جابريل شيكودي وراوغ أحمد الشناوي وسجل في الشباك من خارج منطقة الجزاء متقدما للضيوف.

وجاء رد بيراميدز سريعا وحاسما في الدقيقة 6 عن طريق فيستون ماييلي مستفيدا من رمية جانبية نفذها صديق أوجولا.

video:1

وانفرد إبراهيم عادل وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 17.

وسجل أحمد بحبح برأسية هدف تقدم بتروجت لكن تقنية الفيديو تدخلت وألغت الهدف في الدقيقة 19 بداعي التسلل.

بتروجيت يتقدم مرة أخرى 🔥👌 ويسجل الهدف الثاني في مرمى بيراميدز ولكن الفار يتدخل ويلغي الهدف بداعي التسلل 🎥#ONTime_Sports pic.twitter.com/R80QNkvCLO — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 1, 2024

وفي الدقيقة 29 سدد أحمد رضا كرة مرت بجوار القائم الأيمن للشناوي.

شوط أول انتهى بالتعادل بين الفريقين.

في الشوط الثاني سجل حامد حمدان هدفا مستفيدا من تشتيت خاطئ من أوباما داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 57.

لكن تقنية الفيديو تدخلت مجددا وألغت الهدف بداعي التسلل قبل تسجيل الهدف على شيكودي بعد المراجعة.

الفار ينقذ نادي بيراميديز للمرة الثانية 🎥 هدف ثاني لصالح بتروجيت بعد خطأ من أوباما ولكن الفار يتدخل ويلغي الهدف 😱 هل شايف فيها تسلل؟ 🤔 #ONTime_Sports pic.twitter.com/bHymUwtqLD — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 1, 2024

وفي الدقيقة 60 شارك مروان حمدي ومصطفى فتحي بدلا من أوجولا وأوباما لتعزيز هجوم بيراميدز.

ومرت رأسية أحمد سامي بجوار القائم الأيمن لمرمى عمر صلاح في الدقيقة 63.

وتألق الشناوي وأبعد تسديدة رشاد المتولي لركنية في الدقيقة 65.

دفاع بتروجت دافع عن مرماه بقوة مع محاولات بيراميدز الهجومية.

وأجرى سيد عيد تغييرات دفاعية في الدقيقة 80 للحفاظ على التعادل بمشاركة إسلام عبد الله وأحمد غنيم بدلا من محمود شديد قناوي ورشاد المتولي.

ولم يستغل بيراميدز التراجع الدفاعي للضيوف وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1 مهدرا أول نقطتين في الموسم بشكل مبكر للغاية.