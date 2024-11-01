تشكيل البنك الأهلي - محمد إبراهيم يقود الوسط ضد الزمالك.. والبلعوطي في حراسة المرمى

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 18:55

كتب : FilGoal

احتفال عاصم صلاح بهدفه ضد المصري - البنك الأهلي

يقود محمد إبراهيم لاعب البنك الأهلي الجديد خط الوسط في مواجهة الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويلتقي البنك الأهلي مع الزمالك على استاد السلام في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحرس عبد العزيز البلعوطي عرين الزمالك لتعويض إصابة محمد أبو جبل الذي تعرض للإصابة الموسم الماضي بقطع في الرباط الصليبي.

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وجاء تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: إسحاق يعقوب - محمد عبد الغني – محمود الجزار – محمد بسيوني

الوسط: محمد فتحي – سعيدو سيمبوري – محمد إبراهيم

الهجوم: محمد هلال – أسامة فيصل – ياو أنور

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد صبحي – هشام صلاح – أيمن أشرف – أحمد ياسر ريان – أحمد ربيع – محمد عبد اللطيف "جريندو" – أحمد النادري – سيد عبد الله – أحمد مدبولي.

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وحقق الزمالك 6 انتصارات في المواجهات السابقة على البنك الأهلي، فيما اكتفى البنك بفوز وحيد جاء من قبل في كأس الرابطة المصرية.

وتعادل الفريقان مرتين بنتيجة 1-1 آنذاك.

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