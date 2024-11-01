تشكيل الزمالك - عمر فرج أساسي للمرة الأولى أمام البنك الأهلي

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيله لمواجهة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة على استاد السلام في الثامنة مساء.

وكما علم FilGoal.com سابقا فإن أحمد فتوح ظهير الزمالك يتواجد في قائمة الفريق للمرة الأولى منذ 85 يوما.

وأجرى جوميز تعديلين على التشكيل الذي خاض نهائي السوبر المصري أمام الأهلي، حيث يشارك محمد حمدي في خط الوسط بدلا من زياد كمال.

وينال المهاجم الفلسطيني عمر فرج مشاركته الأساسية الأولى على حساب سيف الجزيري.

وجاء تشكيل الأبيض كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود بنتايك

خط الوسط: محمد شحاتة - عبد الله السعيد - محمد حمدي

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو - عمر فرج - ناصر ماهر

البدلاء: محمد صبحي - جيفرسون كوستا - أحمد فتوح - أحمد محمود - زياد كمال - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - كونراد ميشالاك - سيف الجزيري - ناصر منسي.

وأنهى الزمالك الموسم الماضي متوجا بكأس الكونفدرالية الإفريقية، بينما حقق في الدوري المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

وخرج الأبيض من دور الـ 16 لكأس مصر أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح في ختام الموسم الماضي.

ومع انطلاق الموسم الجديد حسم الزمالك تأهله إلى دور المجموعات في كأس الكونفدرالية التي يحمل لقبها على حساب الشرطة الكيني.

ثم توج الزمالك بكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي بركلات الترجيح، وبنفس الطريقة خسر أمام الأحمر نهائي كأس السوبر المصري.