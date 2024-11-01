لا جازيتا ديلو سبورت: لياو سيبدأ على مقاعد بدلاء ميلان للمباراة الثالثة تواليا

يواصل باولو فونسيكا مدرب ميلان إبعاد نجمه رافائيل لياو من تشكيل الفريق الأساسي للمباراة الثالثة على التوالي.

ويستعد ميلان لمواجهة مونزا في الجولة الـ 11 من الدوري الإيطالي.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية فإن السويسري نواه أوكافور سيبدأ أساسيا على حساب الجناح البرتغالي.

ولم يشارك لياو في آخر مباراتين كأساسي في الدوري الإيطالي، فجلس على مقاعد البدلاء طيلة 90 دقيقة في الفوز على أودينيزي فيما شارك كبديل في الشوط الثاني خلال الخسارة من نابولي 2-0.

وكان فونسيكا قد استبدل البرتغالي أثناء تعادل فريقه مع كلوب بروج البلجيكي وأشرك أوكافور آنذاك الذي أحدث تأثيره سريعا وساهم في الفوز بنتيجة 3-1.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن لياو لم يشارك في المران الرئيسي للاعبين الذين سيواجهون مونزا في غدا السبت في الدوري الإيطالي.

وكان فونسيكا قد أشار في وقت سابق إلى أن جلوس لياو على مقاعد البدلاء هو "قرار المدرب".

لا يزال مقعد المدرب البرتغالي في خطر بسبب تذبذب النتائج مع بداية الموسم الجاري.

وشارك لياو هذا الموسم في 11 مباراة سجل هدفا وصنع 4.

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول الترتيب من الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة وله مباراة مؤجلة.

وأوروبيا يمتلك الفريق 3 نقاط من 3 مباريات ويستعد للقاء ريال مدريد الأسبوع المقبل.