كرة سلة - بفارق 41 نقطة.. سيدات الأهلي إلى نهائي تصفيات إفريقيا

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 17:27

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي كرة سلة

تأهلت سيدات الأهلي لكرة السلة إلى نهائي التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا للأندية والمقامة في تنزانيا.

وانتصرت سيدات الأهلي على هيئة الموانئ الكيني بنتيجة 104-63 في نصف النهائي.

الأهلي حجز مقعدا في النهائيات التي ستقام في السنغال في الأول من ديسمبر المقبل، إذ يتأهل أول وثاني مرحلة التصفيات.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - بعد اكتساح بطلات تنزانيا.. سيدات الأهلي إلى نصف نهائي تصفيات إفريقيا كرة سلة - التأهل لربع النهائي.. سيدات الأهلي تواصلن الفوز في تصفيات إفريقيا كرة سلة - سيدات الأهلي يحققن الفوز الأول في تصفيات إفريقيا باكتساح فيانا كرة سلة - الكشف عن جدول سيدات الأهلي في تصفيات إفريقيا بتنزانيا

وتستضيف دولة السنغال منافسات بطولة إفريقيا للأندية في ديسمبر المقبل.

وجاءت مواعيد ونتائج مباريات سيدات سلة الأهلي في تصفيات إفريقيا كالآتي:

الإثنين 28 أكتوبر: الأهلي 145-52 فيانا كوينز التنزاني.

الثلاثاء 29 أكتوبر: الأهلي 134-35 يانج سيسترز البوروندي.

الأربعاء 30 أكتوبر: الأهلي 100-61 جي كيه دولفين الأوغندي.

الخميس 31 أكتوبر: الأهلي 130-47 فيانا كوينز التنزاني.

الجمعة 1 نوفمبر: الأهلي 104-63 هيئة الموانئ الكيني.

السبت 2 نوفمبر: النهائي

ويقود فريق سيدات الأهلي لكرة السلة، طارق خيري المدير الفني.

وكانت سيدات الأهلي قد توجن بألقاب الدوري والكأس والسوبر الموسم الماضي.

وتضم قائمة سيدات الأهلي لكرة السلة 12 لاعبة وهن:

دينا عمرو - نادين سلعاوي - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ريم موسى - فريدة وائل - رضوى محمد - تمارا نادر - يارا أسامة - جايدا خالد - باولينا هيرسلير - نديوما كين.

ولم يسبق لفريق سيدات الأهلي التتويج بلقب بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة من قبل.

سيدات الأهلي كرة سلة سيدات الأهلي سلة تصفيات إفريقيا لكرة السلة سيدات
نرشح لكم
الدوري المصري سيدات - الأهلي والزمالك يحققن الانتصار الأكبر بـ 8 و7.. ومسار يعود لخوض المباريات كرة طائرة - بمشاركة الزمالك.. الاتحاد الدولي يعلن تفاصيل مونديال الأندية للسيدات كرة سلة - بعد اكتساح بطلات تنزانيا.. سيدات الأهلي إلى نصف نهائي تصفيات إفريقيا بعد فيديو موحد من اللاعبات.. اتحاد السلاح يرد على حقيقة التمييز كرة سلة - التأهل لربع النهائي.. سيدات الأهلي تواصلن الفوز في تصفيات إفريقيا جمباز - بعمر 22 عاما.. حبيبة مرزوق تعلن اعتزالها كرة سلة - الكشف عن جدول سيدات الأهلي في تصفيات إفريقيا بتنزانيا اسكواش - علي فرج ونوران جوهر يتوجان بلقب أمريكا المفتوحة
أخر الأخبار
يقترب من حسام حسن.. السعيد يسجل للموسم الـ 19 في مسيرته بـ الدوري المصري 12 دقيقة | الدوري المصري
طلب كولر وحقيقة الخلافات.. في الجول يكشف القصة الكاملة لإصابة أشرف داري 20 دقيقة | الدوري المصري
كهربا وياسر إبراهيم.. في الجول يكشف أسباب غيابات الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا 52 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة الثلاثي أمام البنك الأهلي 57 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - كولر يجتمع مع رمضان قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
مدرب البنك الأهلي: سيد عبد الله لم يتعمد ارتكاب الخطأ.. والزمالك كان أكثر جاهزية ساعة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يكشف سبب غياب أشرف داري عن مباراة سيراميكا ساعة | الدوري المصري
قائمة الأهلي - استمرار غياب كهربا أمام سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك 4 مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر