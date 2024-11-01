الدوري المصري سيدات - الأهلي والزمالك يحققن الانتصار الأكبر بـ 8 و7.. ومسار يعود لخوض المباريات

حققت سيدات الأهلي والزمالك أكبر انتصار في تاريخهن بالدوري المصري حتى الآن باكتساح اتحاد بسيون والمصري على الترتيب لحساب الجولة الخامسة.

وفي نفس الجولة عادت سيدات مسار حامل اللقب للفوز بنتيجة 8-0 على حساب الجونة، بعدما لم يخوضا آخر مباراتين لانسحاب المنافسين.

وانتصرت سيدات الأهلي بنتيجة 8-0 على اتحاد بسيون.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي 4-0 بفضل أهداف ميا داردن ومنة طارق وحبيبة عصام وحبيبة عمر.

وفي الشوط الثاني سجلوا نفس العدد عن طريق لولو نصر ونادين غازي (2) وحبيبة عصام.

الفوز رفع رصيد الأهلي لـ 15 نقطة بالعلامة الكاملة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن البنك الأهلي المتصدر.

وفزن سيدات الزمالك بنتيجة 7-0 على المصري في مباراة أقيمت على ملعب الأبيض.

وتقدمت سليمزي بهدفين للأبيض ثم أضافت أليس الهدف 3 أهداف متتالية (هاتريك) لينتهي الشوط الأول بنتيجة 5-0.

وسجلت آية إبراهيم الهدف السادس وعززت أليس النتيجة بالهدف السابع لترفع رصيدها في اللقاء لـ 4 أهداف.

الفوز هو الثالث للزمالك تواليا ورفع رصيدهن لـ 9 نقاط في المركز الخامس من 4 مباريات.

فيما ظل المصري دون رصيد من النقاط بعد مرور 3 جولات.

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وعادت سيدات مسار لخوض المباريات بعد انسحاب الاتحاد ودلفي في الجولتين الماضيتين.

وحقق حامل اللقب الفوز بنتيجة 8-0 على الجونة.

الفوز رفع رصيدهن للمركز الثاني برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن البنك الأهلي المتصدر.

وإليكم نتائج الجولة الخامسة

وادي دجلة 6-0 المقاولون العرب

المعادي واليخت 0-6 زد

إنبي 0-4 البنك الأهلي

الزمالك 7-0 المصري

الأهلي 8-0 اتحاد بسيون

مسار 8-0 الجونة

يذكر أن دلفي انسحب من المسابقة بعد مرور 4 جولات ليصبح العدد 17 فريقا.

وقررت لجنة المسابقات رفع اسم دلفي من جدول الترتيب مع إلغاء نتائجه التي خاضها في الدوري حتى الآن.

وكان مركز شباب الأميرية قد اعتذر هو الآخر عن عدم استكمال المسابقة قبل بدايتها.

مسار هو حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري للكرة النسائية ويشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.