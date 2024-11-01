انتهت الدوري المصري - بيراميدز (1)-(1) بتروجت.. فاركو (0)-(1) الاتحاد.. فوز وتعادل

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 16:49

كتب : FilGoal

هدف فيستون ماييلي - بتروجت - بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراتي بيراميدز أمام بتروجت وفاركو ضد الاتحاد.

ويحل بتروجت ضيفا على بيراميدز في استاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

بينما يلعب فاركو ضد الاتحاد على استاد برج العرب ضمن الجولة ذاتها.

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بيراميدز× بتروجت

لمتابعة مباراة بيراميدز أمام بتروجت دقيقة بدقيقة من هنا.

انتهت

ق 65: رشاد المتولي يخطف الكرة ويطلق تسديدة قوية يبعدها الشناوي لركنية

ق 60: مشاركة مروان حمدي ومصطفى فتحي بدلا من أوجولا وأوباما

ق 59: تقنية الفيديو تلغي الهدف بسبب التسلل

ق 57: جووووول عرضية ترتطم بقدم أوباما بطريقة خاطئة أثناء التشتيت ويحولها حامد حمدان

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 19 هدف غير محتسب لبتروجت عن طريق أحمد بحبح، وفي انتظار قرار تقنية الفيديو.

ق17 انفراد من إبراهيم عادل وتسديدة أرضية ترتطم بقدم المدافع وتمر بجوار القائم لركنية

ق6 هدف التعادل لصالح بيراميدز عن طريق فيستون ماييلي بعدما استغل رمية تماس من صديق إيجولا وسددها في المرمى.

ق3 جووول أول لصالح بتروجيت عن طريق جبريل شيكودي بعد مرواغة أحمد الشناوي ووضعها بالمرمى الخالي.

انطلاق المباراة

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فاركو× الاتحاد

لمتابعة مباراة فاركو أمام الاتحاد دقيقة بدقيقة من هنا.

انتهت

ق 80: هدف غير محتسب للاتحاد برأسية من فادي فريد بسبب التسلل، والحكم في انتظار التأكيد من تقنية الفيديو

ق 66: جووووول إيمانويل إيبة يتقدم للاتحاد بعد مجهود فردي رائع في قطع الكرة والانفراد والتسجيل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+3 مطالبات من فاركو بضربة جزاء على الاتحاد وتقنية الفيديو ترفضها

ق43 بنجامين بواتينج يضغط ويفتك الكرة من الدفاع ويسدد لكن شيكا يتصدى لها

ق8 تسديدة من عبد الغني محمد لاعب الاتحاد من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد سعيد شيكا.

ق4 كرة عرضية من بيكالي أوبامي لاعب الاتحاد من جهة اليمين ابعدها محمد سعيد شيكا عن مرماه فتابعها بنيامين بواتينج بتسديدة مرت بعيدة عن المرمى.

انطلاق المباراة

الدوري المصري بيراميدز فاركو الاتحاد بتروجت
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