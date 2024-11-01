التشكيل - أوباما وإيجولا يقودان بيراميدز.. وثنائي هجومي لـ بتروجت

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز وسيد عيد مدرب بتروجت تشكيل الفريقين قبل مواجهتهما بالدوري.

ويستضيف بيراميدز نظيره نادي بتروجت في الخامسة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - مصطفى فتحي - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي - كريم حافظ - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة

في المقابل يحرس عمر صلاح مرمى بتروجت، ويقود الثنائي محمد دودو وشيكودي جبريل هجوم الفريق.

وجاء تشكيل بتروجت:

حارس المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد قناوي - هادي رياض - أحمد بحبح - توفيق محمد

الوسط: أحمد رضا - حامد حمدان - رشاد المتولي

الهجوم: محمد دودو - شيكودي جبريل - بدر موسى.

وعلى مقاعد البدلاء:

محمد خليفة - إسلام عبدالله - مصطفى الجمل - خالد أبو زيادة - إسلام هشام - محمد علي عكاشة - عبد العزيز السيد - أحمد غنيم - شيمزي كليتشي.