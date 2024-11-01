التشكيل - متولي وداوود يقودان دفاع الاتحاد.. وزهير المترجي على مقاعد بدلاء فاركو

يقود محمود متولي ومروان داوود دفاع الاتحاد السكندري في مواجهة فاركو في الجولة الأولى من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في الجولة الأولى من الدوري على استاد الإسكندرية في الخامسة مساءً.

ويبدأ إيمانويل إبيه مهاجم زعيم الثغر الجديد في خط الهجوم.

بينما يقود الثنائي أحمد فؤاد وأحمد شريف هجوم فاركو في غياب الصفقات الجديدة.

ويجلس المغربي زهير المترجي على مقاعد بدلاء فاركو عقب انضمامه مؤخرا للفريق.

تشكيل الاتحاد:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: مصطفى إبراهيم - محمود متولي - محمود شبانة - مروان داوود

الوسط: مورو ساليفو - عبد الغني محمد - كريم الديب

الهجوم: بنيامين بواتينج - إيمانويل إيبه - فان ديرك

تشكيل فاركو:

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

الدفاع: عزمي غومة - ياسين مرعي - أحمد جمال - جيفرسون إينكادا

الوسط: عمرو ناصر - وليد مصطفى - محمود جهاد - محمود عماد

الهجوم: أحمد فؤاد - أحمد شريف

وحقق فاركو الفوز على الاتحاد من قبل 3 مرات فيما فاز الاتحاد 3 مرات أيضا خلال المواجهات السابقة في الدوري المصري.