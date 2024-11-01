مؤتمر أرتيتا: أثبتنا قدرتنا على المنافسة.. وهذا موقف المصابين

يثق ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في قدرة فريقه على المنافسة على لقب الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

ويلعب أرسنال أمام نيوكاسل غدا السبت ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "نريد أن نكون في مقدمة الدوري لقد أثبتنا قدرتنا على المنافسة. نحن نعلم صعوبة التحدي وسنكون مستعدين لذلك".

وعن موقف المصابين أوضح المدرب الإسباني"أوديجارد يتعافى بشكل جيد لكنه لن يشارك أمام نيوكاسل".

وأضاف "جابرييل جيسوس إذا تمكن من إكمال مران اليوم سيكون متاحا".

وواصل "تومياسو لن يكون متاحا وسيغيب حتى فترة التوقف الدولي المقبل".

وأتم "فيما يتعلق بتجديد عقد تومارس بارتي، فالأمور تسير بشكل جيد".

ويحتل أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

فيما يتواجد نيوكاسل في المركز 12 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة.