في الجول يكشف غيابات الزمالك أمام البنك الأهلي

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 15:06

كتب : إبراهيم رمضان

نبيل عماد

ينطلق مشوار الزمالك اليوم في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الممتاز 2024-2025.

ويلعب الزمالك أمام البنك الأهلي في الثامنة مساء على استاد السلام ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

ويفقد الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز مجموعة من العناصر خلال مواجهة البنك الأهلي لأسباب مختلفة.

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وحسبما علم FilGoal.com فإن غيابات الزمالك أمام البنك الأهلي ستكون كالتالي:

محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد حمدي (تأهيل من الإصابة)

مصطفى شلبي ونبيل عماد وشيكابالا (لعدم الجاهزية)

مهاب ياسر ومحمد عاطف وسامسون أكينيولا وسيف جعفر (أسباب فنية).

وتقام مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.. ويعلق عليها محمد الغياتي.

وجاء طاقم حكام المباراة كالتالي:

محمد عادل - حكم الساحة

هاني عبد الفتاح - الحكم المساعد 1

خالد حسين - الحكم المساعد 2

محمد العتباني - الحكم الرابع

محمد سلامة - حكم تقنية الفيديو

أسامة محمد - حكم تقنية الفيديو المساعد

وأدار عادل للزمالك 4 مباريات في الموسم الماضي، ثالثها أمام البنك الأهلي نفسه في شهر مايو الماضي ضمن منافسات الجولة العشرين.

وانتهت هذه المباراة بفوز الزمالك على البنك الأهلي 1-0، وهي المباراة الوحيدة التي أدارها للبنك خلال الموسم الماضي.

أما بقية مباريات الزمالك الأربع، فقد خسر الأولى أمام إنبي 2-1، وتعادل في الثانية سلبيا مع الإسماعيلي.

وفي المباراة الرابعة تعادل الأبيض مع بيراميدز بهدف لكل فريق.

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