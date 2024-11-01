خبر في الجول - فتوح يظهر في قائمة الزمالك لأول مرة منذ 85 يوما

عاد أحمد فتوح للتواجد في قائمة الزمالك بعد غياب 85 يوما بسبب أزمته الأخيرة.

ويلعب الزمالك أمام البنك الأهلي مساء اليوم على استاد السلام.

وحسبما علم FilGoal.com فإن جوزيه جوميز مدرب الزمالك قرر تواجد فتوح ضمن قائمة الفريق خلال مواجهة البنك الأهلي.

وخاض صاحب الـ26 عاما أخر مبارياته مع الزمالك عندما فاز على زد 1-0 بالموسم المنصرم من الدوري يوم 8 أغسطس 2024.

وغاب فتوح عن صفوف الزمالك بعد حادث وقع على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة.

وقررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم إلى جلسة 16 نوفمبر المقبل بحضور اللاعب شخصيا.

وكانت النيابة العامة أحالت فتوح إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمتي القتل الخطأ وتعاطي المخدرات

وكان فتوح في طريقه عائدا إلى القاهرة، رفقة زميله حارس مرمى الزمالك محمد صبحي.

وأحيل فتوح إلى النيابة بينما غادر صبحي، نظرا لأن السيارة هي سيارة الظهير الأيسر للفريق الأبيض، ولأنه لم يكُن على مقعد القيادة.

وخضع أحمد فتوح لتحليل كشف المخدرات للأخذ بنتيجته في التحقيقات معه وتم أثبات إيجابية العينة.