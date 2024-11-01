تصفيات كأس العالم - لاعب كومو ومهاجم إبسويتش على رأس قائمة العراق لمواجهتي الأردن وعُمان

يتواجد الثنائي علي جاسم لاعب كومو الإيطالي وعلي الحمادي مهاجم إبسويتش تاون الإنجليزي على رأس قائمة منتخب العراق لمواجهتي الأردن وعمان في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب العراق ضد الأردن يوم 14 نوفمبر المقبل، على ان يواجه عمان يوم 19 من الشهر ذاته.

وأعلن الإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق قائمة مواجهتي الأردن وعماني كالتالي:

حراسة المرمى: جلال حسن - فهد طالب -حسين حسن

الدفاع: مناف يونس - زيد تحسين - ريبين سولاقا - فرانس ضياء - علي فائز - مصطفى سعدون - حسين علي - ميرخاس دوسكي - أحمد يحيى

الوسط: زيدان إقبال - أمير العماري - أمجد عطوان - محمد الطائي - إبراهيم بايش - يوسف أمين - منتظر ماجد - دانيلو السعد - أحمد ياسين - سعد عبد الأمير

الهجوم: علي الحمادي - مهند علي - أيمن حسين - علي جاسم.

ويأتي ترتيب المجموعة الثانية كالتالي:

كوريا الجنوبية 10 نقاط

الأردن 7 نقاط

العراق 7 نقاط

عمان 3 نقاط

الكويت 3 نقاط

فلسطين نقطتين.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد