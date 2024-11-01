هادي خشبة مديرا رياضيا لـ أهلي طرابلس الليبي

أتم نادي أهلي طرابلس إجراءات التعاقد مع هادي خشبة نجم الأهلي السابق لتولي مهمة المدير الرياضي ومدير الكرة بالنادي الليبي.

وسبق لهادي خشبة العمل في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي وكذلك بيراميدز.

وأعلن أهلي طرابلس عبر صفحته على فيسبوك تعاقده بشكل رسمي مع هادي خشبة لتولي مهمة الإشراف على كرة القدم بالنادي.

وقال خشبة في تصريحات عبر مقطع فيديو نشره حساب أهلي طرابلس: "سعيد بتواجدي في نادي أهلي طرابلس العريق".

وأضاف "أريد المساهمة في منظومة التطوير التي بدأت منذ فترة لتحقيق نجاحات تلبي طموحات الجماهير".

وأتم "سيكون هناك حسم وتطبيق للوائح لتحقيق طموحات الجماهير خلال الفترة المقبلة، وعلينا خلق دوافع كبيرة للاعبين مع الجهاز الفني الذي بدأ الموسم بمعسكر تحضيري في القاهرة".

ويتولى الفرنسي ديديه جوميز مدرب الإسماعيلي السابق تدريب أهلي طرابلس الذي يضم بين صفوفه الأنجولي مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري السابق.