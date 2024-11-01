رومانو يكشف آخر تطورات انتقال أموريم لتدريب مانشستر يونايتد

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 11:36

كتب : FilGoal

روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة

كشف الإيطالي فابريزو رومانو صحفي سكاي سبورت آخر تطورات انتقال البرتغالي روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة لتدريب مانشستر يونايتد.

ويتولى رود فانستلروي تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت خلفا لمواطنه إريك تين هاج.

وبحسب رومانو، فإن مانشستر يونايتد وسبورتنج لشبونة أعدا جميع الوثائق الخاصة بانتقال روبن أموريم لتدريب النادي الإنجليزي ليتم ختمها خلال الأيام المقبلة.

أخبار متعلقة:
مؤتمر نيستلروي عن – مصيره مع يونايتد بعد قدوم أموريم.. وحديثه مع تين هاج تليجراف: أموريم لن يدرب يونايتد قبل أسبوعين أموريم يواصل المراوغة: تدريب يونايتد؟ لم يتم حسم أي شيء بعد التعاقد مع البديل تم سريعا.. سبورتنج لشبونة يعلن رحيل أموريم لتدريب مانشستر يونايتد

وأوضح رومانو أن المدرب البرتغالي سيوقع عقدا مع يونايتد حتى صيف 2027.

النادي البرتغالي ذكر في وقت سابق عبر بيان رسمي عن تواصل يونايتد معه وإبلاغه بدفع 10 ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أموريم.

فيما ذكرت جريدة تليجراف الإنجليزية أن اتفاق الناديين سيتضمن أن أموريم سيظل مدربا للنادي البرتغالي لمبارياته الـ3 القادمة ولن ينضم إلى يونايتد إلا خلال فترة التوقف الدولي القادمة، والتي تبدأ في 14 نوفمبر.

هذا يعني أن أول مباراة له كخليفة لإريك تين هاج ستكون خارج أرضه ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي يوم 24 نوفمبر المقبل.

تأخر روبن في الانضمام ليونايتد يعني أن رود فان نيستلروي سيبقى على الأرجح مسؤولاً عن يونايتد في مبارياته الثلاث القادمة، تشيلسي على أرضه في الدوري يوم الأحد يليه فريق باوك اليوناني في الدوري الأوروبي يوم الخميس ومباراة أخرى على أرضه ضد ليستر سيتي يوم الأحد التالي، قبل فترة التوقف الدولي.

Image

وفاز يونايتد على ليستر سيتي 5-2 في كأس رابطة المحترفين مساء الأربعاء بقيادة فان نيستلروي ليتأهل لمواجهة توتنام في ربع النهائي.

أموريم صاحب الـ 39 عاما يتولى تدريب سبورتنج لشبونة منذ عام 2020.

وقاد أموريم فريقه خلال 4 مواسم للتتويج بالدوري البرتغالي مرتين وكأس الدوري البرتغالي مرتين وكأس السوبر البرتغالي مرة واحدة.

أموريم كان قريبا من تولي مسؤولية ليفربول أو وست هام في بداية الموسم الحالي قبل أن يقرر الاستمرار مع سبورتنج لشبونة.

مانشستر يونايتد روبن أموريم
نرشح لكم
تقرير: ريال مدريد حدد بديل أنشيلوتي في 2025 مؤتمر نيستلروي عن – مصيره مع يونايتد بعد قدوم أموريم.. وحديثه مع تين هاج ريال مدريد يتبرع لمدينة فالنسيا عاد للتدريب بعد 8 أشهر.. باناثينايكوس يتعاقد مع فيتوريا كلوب عن حادثة راموس وصلاح: لو لدي لاعب مثله سأحرص على رحيله ثنائي نوتنجهام ضمن 8 مرشحين لجائزة شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي قرعة كأس الرابطة الإنجليزية - دربي لندني ومواجهة كبيرة في ربع النهائي كأس ألمانيا - بايرن ميونيخ يتأهل لدور الـ 16 بهاتريك موسيالا ضد ماينز
أخر الأخبار
مؤتمر سلوت - عن تجديد عقود صلاح وفان دايك وأرنولد.. وموقف المصابين 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هادي خشبة مديرا رياضيا لـ أهلي طرابلس الليبي ساعة | الوطن العربي
رومانو يكشف آخر تطورات انتقال أموريم لتدريب مانشستر يونايتد ساعة | الكرة الأوروبية
لوران بلان: غياب بنزيمة فاجئ أهلي جدة 2 ساعة | سعودي في الجول
مواعيد مباريات الجمعة 1 نوفمبر - الزمالك والبنك الأهلي.. والنصر ضد الهلال في الدوري السعودي 2 ساعة | الدوري المصري
سبق له إدارتها الموسم الماضي.. محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي 11 ساعة | الدوري المصري
ريليفو: "سيطرد كل مباراة".. مزحة تقترب من الحقيقة بين راموس وبوكا جونيورز 12 ساعة | أمريكا
الفيل: 16 صفقة؟ هدفنا العودة إلى مكانة مودرن سبورت الطبيعية 12 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك 4 مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر