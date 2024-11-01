مواعيد مباريات الجمعة 1 نوفمبر - الزمالك والبنك الأهلي.. والنصر ضد الهلال في الدوري السعودي

يشهد اليوم الجمعة الموافق 1 نوفمبر مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم FILGOAL.com جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1 نوفمبر والقنوات الناقلة.

ويلعب الزمالك أمام البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري.

فيما يواجه بيراميدز نظيره بتروجت، ويحل فاركو ضيفا على الاتحاد السكندري ضمن الجولة ذاتها.

وفي الدوري السعودي يلعب الهلال أمام النصر في دربي مرتقب بالجولة التاسعة من الدوري السعودي.

للاطلاع على جميع مواعيد مباريات اليوم من هنا.

الدوري المصري

فاركو × الاتحاد السكندري.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

بيراميدز × بتروجت.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء.. وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الزمالك × البنك الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.. ويعلق عليها محمد الغياتي.

الدوري السعودي

النصر × الهلال.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.. وتذاع عبر قناةssc sport 1.. ويعلق عليها فارس عوض.

ضمك × الرياض.. تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء.. وتذاع عبر قناة ssc sport extra 2.

الدوري الألماني

باير ليفركوزن × شتوتجارت.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.. وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

الدوري المصري للسيدات

الزمالك × المصري.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

اتحاد بسيون × الأهلي.. تقام المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.