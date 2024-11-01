سبق له إدارتها الموسم الماضي.. محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة في الثامنة مساء على استاد السلام.

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

محمد عادل - حكم الساحة

هاني عبد الفتاح - الحكم المساعد 1

خالد حسين - الحكم المساعد 2

محمد العتباني - الحكم الرابع

محمد سلامة - حكم تقنية الفيديو

أسامة محمد - حكم تقنية الفيديو المساعد

وأدار عادل للزمالك 4 مباريات في الموسم الماضي، ثالثها أمام البنك الأهلي نفسه في شهر مايو الماضي ضمن منافسات الجولة العشرين.

وانتهت هذه المباراة بفوز الزمالك على البنك الأهلي 1-0، وهي المباراة الوحيدة التي أدارها للبنك خلال الموسم الماضي.

أما بقية مباريات الزمالك الأربع، فقد خسر الأولى أمام إنبي 2-1، وتعادل في الثانية سلبيا مع الإسماعيلي.

وفي المباراة الرابعة تعادل الأبيض مع بيراميدز بهدف لكل فريق.