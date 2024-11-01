ريليفو: "سيطرد كل مباراة".. مزحة تقترب من الحقيقة بين راموس وبوكا جونيورز

بحسب تقارير صحفية، يقترب سيرخيو راموس أسطورة ريال مدريد من الانتقال إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني.

سيرخيو راموس النادي : لاعب حر بوكا جونيورز

وذكر موقع "ريليفو الإسباني" أن خوان رومان ريكيلمي أسطورة الكرة الأرجنتينية ورئيس نادي بوكا جونيورز قد تواصل مع راموس عدة مرات خلال الأسابيع الماضية.

أيضا يستميل بوكا راموس من خلال زميله السابق في ريال مدريد فرناندو جاجو، المدرب الحالي للفريق أيضا.

وتزامل الثنائي في مدريد من يناير 2006 وحتى صيف 2012، ومنذ ذلك الوقت ربطتهما صداقة مقربة.

ويسعى بوكا جونيورز لتكوين حلقة من الرواد يقودها راموس مع الأوروجواياني إدينسون كافاني لصقل الفريق.

وسبق وأن مزح جاجو بهذا الشأن في مقابلة صحفية سابقة حيث قال: "لا يمكن لراموس الانضمام لبوكا الآن، سيتم طرده في كل مباراة".

ويتم الاتفاق حاليا على ما يوازي 5 ملايين يورو كراتب سنوي، بفارق كبير عن راتبه السابق في إشبيلية البالغ 11 مليون يورو.

ويستمر الموسم الأرجنتيني حتى منتصف ديسمبر، ثم تستأنف الفعاليات في فبراير وتنتهي في أغسطس، وبناء عليه يدرس راموس الانتقال إلى بوكا في فترة عيد الميلاد.

راموس البالغ من العمر 38 عاما، انتقل ريال مدريد إلى ريال مدريد من إشبيلية في 2005 ومثله حتى 2021، وحمل شارة القيادة منذ رحيل إيكر كاسياس في 2015.

وانتقل راموس باريس سان جيرمان، ثم رحل عنه بعد عامين إلى إشبيلية، ومنذ نهاية الموسم الماضي وهو لاعب حر.