عضو اتحاد الكرة يوضح سبب تأخر إصدار عقوبات مباراة الزمالك وبيراميدز

أوضح إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سبب تأخر إصدار عقوبات مباراة الزمالك ضد بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر.

وقرر اتحاد الكرة تغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي لجماهيره في مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر الذي أقيم في الإمارات.

كما قرر إيقاف ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة وثنائي الفريق مصطفي شلبي ونبيل عماد "دونجا" 4 مباريات وتغريمه 20 ألف جنيه.

** وفقآ للائحة العقوبة يتم تنفيذها في بطولة السوبر.

وقال إيهاب الكومي عبر صدى البلد: "تأخر عقوبات ثلاثي الزمالك؟ الثلاثي كان محتجزا لذلك انتظرت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين حتى الإفراج عنهم ولم يكن هناك ما يدعو للتعجل".

وأضاف "لو كان الثلاثي تم الإفراج عنه قبل خوض المباراة النهائية لكأس السوبر لصدرت العقوبات في حينها ولكن ذلك لم يحدث. محمد ياسين مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز أعد تقريرا كاملا عن أحداث المباراة وبناء عليه تم اتخاذ القرارات".

وكانت أزمة الثلاثي قد انتهت بعفو رئيس دولة الإمارات، بعد الحكم بالحبس لمدة شهر.

وينوي الزمالك التقدم بتظلم على عقوبات اتحاد الكرة الموقعة ضده بشأن أحداث لقاء بيراميدز الذي أقيم في نصف نهائي كأس السوبر.

وكشف مصدر من الزمالك لـFilGoal.com "سنتقدم بتظلم على عقوبات اتحاد الكرة الموقعة علينا بشأن أحداث لقاء السوبر ضد بيراميدز، نرى أن تلك العقوبات مجحفة".

وأتم المصدر "خاصة أن تقرير الحكم ومراقب المباراة لم يتضمن أي شيء ضد الثلاثي".

وكان الزمالك فاز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر وخسر النهائي أمام الأهلي بالطريقة ذاتها.