بعد مواجهة "الأخوان العش".. حلم أحمد وسر المحادثة مع مصطفى

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 00:16

كتب : FilGoal

مصطفى العش - فيستون ماييلي - بيراميدز - زد

تعادل زد مع الجونة في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة مواجهة بين أحمد العش لاعب الجونة وشقيقه مصطفى العش لاعب زد.

وقال أحمد العش في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "إنه أخي وبالتأكيد كنت قلقا عليه".

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وعن طموحاته الشخصية قال: "أتمنى الاحتراف الخارجي وتحقيق شيء جيد لي ولبلدي ولإخوتي".

على الجانب الآخر قال مصطفى العش: "كنت أريد أن أخرج من المباراة بشكل جيد وأريد لأخي أن يظهر بشكل جيد أيضا".

وأضاف "حديثنا بعد المباراة كان جانبيا لا علاقة له بكرة القدم، لأنه متواجد في الجونة بينما أنا في القاهرة".

وتابع "لدينا أيضا شقيقنا الأصغر يوسف الذي يلعب في غزل المحلة".

واختتم "أريد الوصول لأفضل شيء ممكن في مسيرتي، وأريد ذلك لأخي أيضا".

وتعادل الجونة مع زد بدون أهداف في الجولة الأولى من الدوري المصري.

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