بتروجت يعلن عن جميع صفقاته للموسم الجديد 2024-2025

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 00:14

كتب : رضا السنباطي

الأندية المصرية - شعار نادي بتروجت

أعلن نادي بتروجت عن صفقاته الجديدة استعدادا للدوري الممتاز.

وحافظ الفريق على مجموعة كبيرة من الفريق الذي حقق الصعود للدوري الممتاز الموسم الماضي من دوري المحترفين.

وأبرز أسماء هذه المجموعة هم هادي رياض وحامد حمدان وأحمد رضا ومصطفى الجمل وأحمد بحبح وتوفيق محمد وإسلام هشام وخالد أبو زيادة ورشاد المتولي وإسماعيل بامبا.

وتعاقد الفريق في الانتقالات الصيفية مع كل من:

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عمر صلاح - حارس مرمى الاتحاد السكندري

محمد فوزي - حارس مرمى الإسماعيلي

أحمد غنيم - مدافع الاتحاد السكندري

إسلام عبد الله - مدافع الأهلي

عبد الله محمود - مدافع حرس الحدود

عبد العزيز السيد - لاعب البنك الأهلي

محمد علي عثمان - لاعب زد

بدر موسى - لاعب الإنتاج الحربي

أحمد فاروق - لاعب وسط مهاجم ديروط

زياد محمد - لاعب المصري

لاكي إيمانويل - لاعب الجونة

أوكوري شاكويدي - لاعب سيراميكا كليوباترا

كلتشي شيمزي - لاعب وسط الداخلية

واستعد الفريق البترولي للدوري بخوض معسكر في الإسماعيلية، كما لعب عدة مباريات ودية أبرزها الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف والتعادل مع مودرن سبورت بهدف لكل فريق، والهزيمة من الجونة بهدف دون رد والتعادل في مواجهتين مع زد بهدفين لكل فريق.

ويستعد الفريق بقيادة المدير الفني سيد عيد لخوض أولى مباريات الفريق في الدوري الممتاز غدا الجمعة أمام بيراميدز.

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