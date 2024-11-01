علاء عبد العال: قبل بداية الموسم لا يمكن إلا التخمين.. والدوري الاستثنائي "ضرب ضرب"

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 00:13

كتب : FilGoal

علاء عبد العال

أبدى علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة اعتقاده بأن التعادل مع زد ليس نتيجة سيئة في بداية الموسم الجديد.

وقال عبد العال في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "في أول مباراة لا نعرف أين نحن تحديدا ونبدأ في تقييم الأمور. ما يمكن فعله من المباريات الودية هو تخمين بعض الملامح قبل انطلاق الموسم".

وأضاف "التعادل أمام فريق مثل زد ليس نتيجة سيئة ونتمنى استثمار البداية للأفضل".

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وأوضح "نعمل في حدود الإمكانيات المتاحة. صبحي سليمان عاد إلى الاتحاد لأنه كان معارا، وأصيب أحمد مسعود بقطع في الرباط الصليبي. وكنا نرصد محمد علاء منذ البداية ونشكر مدرب حراس المرمى على عمله في تطوير أدائهم".

وتابع "كان الاتفاق مع إدارة الجونة على ضم لاعبين لديهم الخبرة في الدوري الممتاز، مثل بلال السيد وحسن ياسين وغيرهم، فهذه الأمور تصنع الفارق. ربما لم يكن بعض هؤلاء اللاعبين موفقين مع أنديتهم ولكن سيأتي وقتهم هنا".

وعن الموسم الاستثنائي للدوري قال: "(كله ضرب ضرب). نحاول الفوز وإن لم نستطع نحاول أن نتفادى الخسارة".

واختتم "نسعى لبدء المرحلة الثانية بعدد نقاط جيد للعمل عليه، والدوري في غاية الصعوبة. الآن نواجه زد ثم المصري ثم غزل المحلة ثم سموحة".

وتعادل الجونة مع زد بدون أهداف في الجولة الأولى من الدوري المصري.

علاء عبد العال الجونة الدوري المصري زد
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