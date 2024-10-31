علي لطفي: نظام الدوري الجديد جعل الجميع يحارب من أجل النقاط

شدد علي لطفي حارس مرمى زد أن النظام الجديد لمسابقة الدوري جعل جميع الفريق في منافسة شرسة من أجل حصد النقاط قبل نهاية المرحلة الأولى.

وتعادل الجونة أمام زد سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة ضمن الجولة الأولى من الدوري.

وقال علي لطفي عبر أون تايم سبورتس: "نملك فريقا جيدا وكنا نرغب في الفوز على الجونة والحصول على نقاط المباراة كاملة لكننا مازلنا في البداية".

وأضاف "الموسم الحالي صعب للغاية والجميع يحارب لحصد النقاط والتواجد ضمن الـ 9 الفرق التي ستنافس على المربع الذهبي".

وأنقذ علي لطفي حارس مرمى زد ناديه من خسارة محققة بعدما تصدى لركلة جزاء سددها بلال السيد لاعب الجونة.

وحصل علي لطفي على جائزة رجل مباراة زد أمام الجونة.

زد والجونة حصدا النقطة الأولى في الدوري، قبل أن يلعب الأول أمام الأهلي بالجولة الثانية، فيما سيواجه الجونة نظيره المصري.

نظام الدوري

يقام الدوري في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله كلفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الاولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتوج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقين فقط دوري الدرجة الثانية.

ويضم الدوري 18 فريقا: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا كليوباترا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا كليوباترا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.