الفيل: 16 صفقة؟ هدفنا العودة إلى مكانة مودرن سبورت الطبيعية

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 00:39

كتب : FilGoal

علي الفيل - مودرن سبورت - بلدية المحلة

أبدى علي الفيل لاعب مودرن سبورت اعتقاده أن فريقه لم يكن موفقا بتعادله مع إنبي بدون أهداف في الجولة الأولى من الدوري.

وقال الفيل في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "لم نكُن موفقين اليوم رغم أننا فعلنا كل شيء. لسنا قلقين طالما أننا نبذل الجهد ستتحسن النتائج".

وأضاف "بين الشوطين تحدث معنا المدرب طلعت يوسف عن أفضليتنا وإمكانيتنا في الفوز بالمباراة وكانت لدينا العديد من الفرص".

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وأوضح "نعرف أن الموسم الاستنائي سيكون صعبا على الجميع ونتمنى تحقيق أفضل ما يمكن".

وعن انضمام 16 صفقة جديدة للفريق قال: "لا يوجد فارق بين لاعب قديم وجديد الكل اندمج في الفريق سريعا".

واختتم "كلنا واحد ونمثل نفس الفريق ولدينا نفس الهدف وهو التواجد في المربع الذهبي والعودة لمكانتنا الطبيعية بالمشاركة الإفريقية".

وتعادل مودرن سبورت مع ضيفه إنبي بدون أهداف في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري المصري.

وتصدى عبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبي لركلة جزاء سددها جوناثان نجويم في الدقيقة 98.

علي الفيل مودرن سبورت الدوري المصري إنبي
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