العجوز: كان بإمكاننا خطف المباراة أمام مودرن.. ولذلك لعبنا بهذا الشكل

الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 00:36

كتب : FilGoal

أحمد العجوز - إنبي ضد سيراميكا

أبدى أحمد العجوز لاعب إنبي رضاه عن نتيجة التعادل بين فريقه ومودرن سبورت في الجولة الأولى للدوري.

وقال العجوز في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كنا موفقين في تصدي عبد الرحمن سمير لركلة الجزاء".

وأضاف "حاولنا الفوز ولكننا لم نتمكن أمام فريق كبير مثل مودرن سبورت وهذه بداية صعبة للموسم".

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وأوضح "كنا نلعب تحت الكرة دائما ولدينا مميزات في التحول السريع بلاعبينا أصحاب السرعات مثل أحمد أمين قفة ورفيق كابو وأحمد نادر حواش، ولذلك كان هذا أسلوبنا".

وتابع "كان بإمكاننا خطف المباراة ولكننا لم نتمكن من ذلك".

واختتم "طلعت يوسف مدرب مودرن سبورت يصنع زحاما كبيرا في وسط الملعب بـ 5 لاعبين وواجهنا صعوبة أمام ذلك".

وتعادل إنبي مع مضيفه مودرن سبورت بدون أهداف في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري المصري.

وتصدى عبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبي لركلة جزاء سددها جوناثان نجويم في الدقيقة 98.

أحمد العجوز إنبي الدوري المصري مودرن سبورت
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