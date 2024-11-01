تحضيرا للتصفيات الإفريقية - معسكر مفتوح لمنتخب الشباب.. وميكالي ينتظر المحترفين
الجمعة، 01 نوفمبر 2024 - 00:27
كتب : بسام أبوبكر
انتظم لاعبو منتخب مصر للشباب تحت قيادة روجيرو ميكالي فى معسكر مفتوح استعدادا لخوض التصفيات الإفريقية.
ويستعد منتخب مصر للشباب للمشاركة فى تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.
وتنطلق التصفيات يوم 14 نوفمبر بمشاركة منتخبات: مصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا.
وضمت قائمة منتخب الشباب كل من:
حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهب الله - حازم جمال - محمد المنشاوي
خط الدفاع: محمد إبراهيم - محمد سمير - مهاب سامي - محمود لبيب - عبد الله بوستانجي - أحمد عابدين - زياد خالد - معتز محمد
الوسط: أحمد وحيد - محمد السيد - فارس خالد - مروان محمود - مهند محمد - محمد عبد الله - أحمد شرف
الهجوم: حسام حسن - محمد زعلوك - عمر فتحي عموري.
ومن المقرر أن يلتحق بالمعسكر اللاعبين المحترفين خارجيا وهم: سليم طلب لاعب هيرتا برلين الألماني - عمرو خالد بيبو لاعب آراو السويسري - عمر خضر لاعب أستون فيلا الانجليزي.