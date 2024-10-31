أحمد عبد القادر يسجل في انتصار قطر على الخور

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 23:44

كتب : FilGoal

أحمد عبد القادر - نادي قطر

سجل أحمد عبد القادر هدفا في فوز فريقه قطر على الخور مساء اليوم الخميس في الجولة التاسعة من الدوري القطري.

وحل نادي قطر ضيفا على الخور في ملعبه.

افتتح أحمد عبد القادر أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء.

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وأدرك الخور التعادل في الدقيقة 84 عن طريق عبد الله الساعي.

وفي الدقيقة السادس من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل أليس براميل هدف انتصار قطر.

بتلك النتيجة وصل رصيد نادي قطر لـ10 نقاط يحتل بهم المركز العاشر وبفارق نقطتين ومباراة أكثر عن الشحانية صاحب أول مراكز الهبوط.

أما نادي الخور فتجمد رصيده عند أربع نقاط يحتل بهم المركز الـ12 والأخير.

ويهبط من الدوري القطري فريقين من أصل 12 يخوضون الموسم.

وانتقل عبد القادر إلى نادي قطر معارا من الأهلي لموسم.

وخاض عبد القادر مع نادي قطر ست مباريات سجل خلالهم هدفين.

نادي قطر أحمد عبد القادر الخور الدوري القطري
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