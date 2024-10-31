مدرب إنبي يكشف حقيقة طلب استعادة زياد كمال من الزمالك

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 23:40

كتب : FilGoal

سيد ياسين - مدرب إنبي

أبدى سيد ياسين مدرب إنبي رضاه عن التعادل أمام مودرن سبورت في أولى جولات الدوري.

وقال ياسين في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "مودرن سبورت فريق مميز وكان يمكننا التسجيل في الشوط الأول وفقا لنظام لعبنا".

وأضاف "طالما أننا تحت الكرة ونغلق مساحاتنا ولا نتعرض للاختراق فلا توجد مشكلة. مودرن سبورت كان مستحوذا ولكنه كان استحواذا سلبيا. بمجرد وصول الكرة لمناطقنا نستردها".

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وأوضح "الله أكرمنا في ركلة الجزاء التي أتت في النهاية بتصدي عبد الرحمن سمير لها، فقد حافظ لنا على نقطة هامة في بداية الموسم".

وأكمل "نحاول الحفاظ على قوامنا الأساسي ومع استمرار الموسم سيتحسن الأداء وبالتالي ستتحسن النتائج".

وعن إمكانية استعادة زياد كمال من الزمالك قال: "لم نتحدث عن ذلك. هذا شأن الإدارة وهي من تقرر ذلك. زياد في الزمالك وأتمنى أن ينال فرصته هناك ويثبت نفسه".

ويقضي كمال الموسم الثاني من إعارته لصفوف الأبيض.

وتعادل إنبي مع مضيفه مودرن سبورت بدون أهداف في الجولة الأولى من الموسم الجديد للدوري المصري.

وتصدى عبد الرحمن سمير حارس مرمى إنبي لركلة جزاء سددها جوناثان نجويم في الدقيقة 98.

سيد ياسين إنبي الدوري المصري مودرن سبورت
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