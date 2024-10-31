في الجول يكشف سبب استبعاد رمضان صبحي أمام بتروجت

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 23:37

كتب : عمرو نبيل

رمضان صبحي - بيراميدز ضد زد

استبعد الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش مدرب يبراميدز لاعبه رمضان صبحي من قائمة مواجهة بتروجت.

ويستضيف بيراميدز نظيره بتروجت في الخامسة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رمضان صبحي سيغيب عن مباراة بيراميدز أمام بتروجت لتعرضه لنزلة برد.

أخبار متعلقة:
الصفقات الجديدة على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجت.. وغياب رمضان صبحي بمشاركة نبيل عماد ومصطفى شلبي.. الزمالك يختتم تحضيراته لمواجهة البنك الأهلي كلوب عن حادثة راموس وصلاح: لو لدي لاعب مثله سأحرص على رحيله الولاية الخامسة؟.. تقرير تونسي: البنزرتي مرشح لخلافة موكوينا في تدريب الوداد

وشهدت قائمة بيراميدز تواجد الرباعي الجديد: صديق أوجولا ويوسف أوباما وطارق علاء وعبد الرحمن مجدي، إضافة إلى أحمد عاطف قطة العائد من الإعارة إلى زد.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مروان حمدي - فيستون ماييلي - يوسف أوباما.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏₽ YRAMIDO ၂၅၁ *SJSS -Mile BALL قائمة الفريق أحمد الشناوي أحمد عاطف شريف اكرامي مهند لاشين أحمد ميهوب بلاتي توريه علي جبر محمود عبد العاطي أحمد سامي محمد رضا محمود مرعي مصطفی فتحي أسامة جلال عبد الرحمن مجدي محمد حمدي إبراهيم عادل كريم حافظ صديق أوجولا محمد الشيي يوسف إبراهيم طارق علاء فيستون ماييلي مروان حمدي‏'‏

يذكر أن بيراميدز اختتم منافسات الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر.

فيما عاد بتروجت إلى الدوري الممتاز بعدما تصدر مسابقة دوري المحترفين بالموسم المنصرم.

بيراميدز بتروجت الدوري المصري
نرشح لكم
الفيل: 16 صفقة؟ هدفنا العودة إلى مكانة مودرن سبورت الطبيعية العجوز: كان بإمكاننا خطف المباراة أمام مودرن.. ولذلك لعبنا بهذا الشكل تحضيرا للتصفيات الإفريقية - معسكر مفتوح لمنتخب الشباب.. وميكالي ينتظر المحترفين عضو اتحاد الكرة يوضح سبب تأخر إصدار عقوبات مباراة الزمالك وبيراميدز بعد مواجهة "الأخوان العش".. حلم أحمد وسر المحادثة مع مصطفى بتروجت يعلن عن جميع صفقاته للموسم الجديد 2024-2025 علاء عبد العال: قبل بداية الموسم لا يمكن إلا التخمين.. والدوري الاستثنائي "ضرب ضرب" علي لطفي: نظام الدوري الجديد جعل الجميع يحارب من أجل النقاط
أخر الأخبار
الفيل: 16 صفقة؟ هدفنا العودة إلى مكانة مودرن سبورت الطبيعية 26 دقيقة | الدوري المصري
العجوز: كان بإمكاننا خطف المباراة أمام مودرن.. ولذلك لعبنا بهذا الشكل 30 دقيقة | الدوري المصري
تحضيرا للتصفيات الإفريقية - معسكر مفتوح لمنتخب الشباب.. وميكالي ينتظر المحترفين 38 دقيقة | الكرة المصرية
عضو اتحاد الكرة يوضح سبب تأخر إصدار عقوبات مباراة الزمالك وبيراميدز 45 دقيقة | الكرة المصرية
بعد مواجهة "الأخوان العش".. حلم أحمد وسر المحادثة مع مصطفى 49 دقيقة | الكرة المصرية
بتروجت يعلن عن جميع صفقاته للموسم الجديد 2024-2025 51 دقيقة | الدوري المصري
علاء عبد العال: قبل بداية الموسم لا يمكن إلا التخمين.. والدوري الاستثنائي "ضرب ضرب" 53 دقيقة | الدوري المصري
علي لطفي: نظام الدوري الجديد جعل الجميع يحارب من أجل النقاط ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - رودري أفضل لاعب في العالم.. وكامل الترتيب والجوائز 2 في الجول يكشف موقف الزمالك بعد الحكم بحبس الثلاثي 3 دائرة قضاء أبوظبي تفند حيثيات الحكم على ثلاثي الزمالك 4 مؤتمر كولر: سأوجه رسالة للاعبين بعد ما حدث ضد العين.. ونصحيتي لطاهر