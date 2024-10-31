في الجول يكشف سبب استبعاد رمضان صبحي أمام بتروجت

استبعد الكرواتي كورنسلاف يورتشيتش مدرب يبراميدز لاعبه رمضان صبحي من قائمة مواجهة بتروجت.

ويستضيف بيراميدز نظيره بتروجت في الخامسة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن رمضان صبحي سيغيب عن مباراة بيراميدز أمام بتروجت لتعرضه لنزلة برد.

وشهدت قائمة بيراميدز تواجد الرباعي الجديد: صديق أوجولا ويوسف أوباما وطارق علاء وعبد الرحمن مجدي، إضافة إلى أحمد عاطف قطة العائد من الإعارة إلى زد.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مروان حمدي - فيستون ماييلي - يوسف أوباما.

يذكر أن بيراميدز اختتم منافسات الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر.

فيما عاد بتروجت إلى الدوري الممتاز بعدما تصدر مسابقة دوري المحترفين بالموسم المنصرم.