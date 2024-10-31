"جدة كذا اتي وبحر".. بديل بنزيمة يقود الاتحاد لكسر عقدة الأهلي في الدوري السعودي

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 23:20

كتب : محمود حمدي

صالح الشهري - اتحاد جدة ضد أهلي جدة

"جدة كذا أهلي وبحر" أم "جدة كذا اتي وبحر" أنشودة اختلف عليها جماهير فريقي الأهلي والاتحاد قطبي مدينة جدة السعودية.

الفائز دائما بعد كل مباراة تجمع القطبين يكون الشعار نصيبه لذلك فاليوم الشعار هو "جدة كذا اتي وبحر".

فاز اتحاد جدة على غريمه أهلي جدة بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

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وسجل صالح الشهري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

اتحاد جدة كسر عقدة غريمه الأهلي الذي بمباراتي دوري الموسم المنصرم ذهابا وإيابا.

صالح الشهري الذي جلس بديلا خلال الجولات الماضية شارك بشكل أساسي بعد غياب كريم بنزيمة المصاب ليسجل هدف الفوز في دربي جدة.

في المقابل حرم التسلل الإيفواري فرانك كيسيه من التسجيل مجددا في شباكك اتحاد جدة بعد هدفه في الموسم المنصرم.

وصف المباراة

بدأ اتحاد جدة المباراة بضغط هجومي على مرمى أهلي جدة بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وطالب حسام عوار بالحصول على ركلة جزاء بعد احتكاك مع علي مجرشي مدافع أهلي جدة داخل منطقة الجزاء لكن حكم المباراة قرر استمرار اللعب بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأرسل رياض محرز عرضية خطيرة لكن عبد الإله العمري مدافع أهلي جدة نجح في إبعادها.

وتصدى عبد الرحمن الصانبي لهدف محقق بعد انطلاقة رائعة من ستيفن بيرجوين لاعب الاتحاد.

وانطلق موسى ديابي من الجهة اليمني ومرر كرة باتجاه صالح الشهري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني اضاع إيفان توني فرصة محققة للتسجيل في الشباك عند الدقيقة 47.

وسجل فرانك كيسيه هدفا في الدقيقة 59 لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وحرم القائم الأيسر موسى ديابي من التسجيل في الدقيقة الأخيرة بعد تميررة من نجولو كانتي ليحسم الاتحاد 3 نقاط ثمينة.

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