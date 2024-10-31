تقرير: ريال مدريد حدد بديل أنشيلوتي في 2025

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 23:14

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

حدد ريال مدريد مدربه المقبل خلفا لكارلو أنشيلوتي في العام المقبل 2025.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية في تقرير لها فإن ريال مدريد حدد لاعبه السابق ومدرب باير ليفركوزن الحالي تشابي ألونسو ليصبح مديره الفني المقبل.

في الوقت ذاته فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد سيعرض على أنشيلوتي منصب آخر في النادي كي يصبح أحد سفرائه أو دور استشاري.

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ويمتد تعاقد المدرب الإيطالي صاحب الـ65 عاما مع ريال مدريد حتى نهاية الموسم بعد المقبل وهو الأمر ذاته الذي ينطبق على عقد ألونسو مع ليفركوزن.

وقاد ألونسو فريقه للفوز بالدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي كما حصد الثنائية بالتتويج بكأس ألمانيا.

وقاد ألونسو صاحب الـ42 عاما فريقه لنهائي الدوري الأوروبي لكنه خسره ضد أتالانتا.

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