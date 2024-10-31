ميسي يزيد الغموض حول مشاركته في كأس العالم 2026

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 22:51

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

رفض ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي وأسطورة الأرجنتين تأكيد أو نفي مشاركته في كأس العالم 2026.

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

الأرجنتين

وقال ميسي في حواره مع فابريزيو رومانو عبر تطبيق 433 Football: "سُئلت مرارا عن ذلك خصوصا في الأرجنتين. أتمنى أن أنهي هذا العام بصورة جيدة ثم أبدأ العام التالي وأحظى بفترة إعداد جيدة وهو ما لم أحظَ به في العام الماضي".

وأضاف "من هذه النقطة سأقيم حالتي. لا يزال هناك الكثير من الوقت وفي الكرة تحدث الكثير من الأشياء".

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وتابع "أنا لا أفكر بذلك بل أعيش يوما تلو الآخر ولا أفكر لهذا المدى البعيد".

وعن إمكانية أن يصبح مدربا بعد الاعتزال قال: "أعرف أني لن أحب أن أكون مدربا، ولكني لست واثقا بشأن ما يمكنني فعله في المستقبل أفكر فقط في اللعب والتدرب وقضاء وقت جيد".

وعن كيف يريد الناس أن تتذكره قال: "سيفعلوا ذلك كيفما يريدون. أنا سعيد بمسيرتي وكنت محظوظا لتحقيق حلمي الأكبر وهو الفوز بكأس العالم".

وواصل "كذلك كنت محظوظا بالفوز بكل شيء مع برشلونة والمنتخب، وأنا ممتن لحياتي وعائلتي الجميلة".

وعن انتقاله إلى الدوري الأمريكي قال: "إنتر ميامي كان يبدأ طريقه وأعتقد أن الأسباب توافقت لأنضم إلى هنا".

وأكمل "الدوري الأمريكي به الكثير من الشغف ولم أكن أعرف ذلك. أعرف أن هناك شغف بكرة السلة وكرة القاعدة وكرة القدم الأمريكية، وربما كرة القدم بدرجة أقل

وأوضح "إنه دوري تنافسي حقا ومن الصعب اللعب خارج ملعبك لأن هناك تشجيع محلي قوي. أينما ذهبت في الولايات المتحدة تجد الملاعب ممتلئة. كل ذلك فاجأني حقا لأني لم أكن أعرفه".

وفاز ميسي بكأس العالم 2022، وكوبا أمريكا 2021 و2024، والفيناليسيما 2022 مع منتخب الأرجنتين.

وقضى ميسي 17 عاما في الفريق الأول لبرشلونة منذ 2004 وحتى 2021، وفاز معه بعدة ألقاب أبرزها الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات.

بعد ذلك انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان وحقق معه الدوري الفرنسي مرتين، ثم انتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي في 2023.

ليونيل ميسي الأرجنتين كأس العالم 2026
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