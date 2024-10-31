خبر في الجول - بعد شكواه مجددا.. اختبار طبي يحدد موقف أشرف داري أمام سيراميكا كليوباترا

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 22:49

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - السوبر المصري - أشرف داري

اشتكى المغربي أشرف داري مدافع الأهلي من الإصابة في كاحل القدم مجددا.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم السبت ضمن الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن أشرف داري سيخضع لاختبار طبي لحسم موقفه من مواجهة سيراميكا كليوباترا بعد شكواه مجددا من إجهاد في كاحل القدم.

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ولم يشارك داري في أي مباراة مع الأهلي منذ انضمامه قادما من بريست الفرنسي.

وغاب داري عن مشاركة الأهلي في السوبر المصري الذي حقق الفريق لقبه.

وتعرض داري للإصابة خلال مشاركته مع المغرب خلال فترة التوقف الدولي بشهر سبتمبر الماضي.

وتواجد داري بقائمة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك ولكنه لم يشارك وجلس على مقاعد البدلاء.

كما تواجد داري في قائمة الأهلي في المباراة الماضية التي فاز خلالها على العين الإماراتي 3-0 في كأس إنتركونتينينتال.

وانضم داري إلى الأهلي قادما من بريست الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يشارك المدافع المغربي مع الأهلي حتى الآن منذ الانضمام للفريق.

أشرف داري الأهلي سيراميكا كليوباترا
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