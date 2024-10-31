ركلة جزاء لـ مودرن ولكن.. عبد الرحمن سمير يؤمن نقطة إنبي الأولى

تعادل مودرن سبورت مع ضيفه إنبي بلا أهداف ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2024-2025.

وشهدت المباراة تصدي عبد الرحمن سمير حارس إنبي لركلة جزاء في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، أمنت التعادل لإنبي في أولى مبارياته بالدوري.

البداية أتت في الدقيقة 14 بتسديدة من غنام محمد لاعب مودرن سبورت ولكن مرت بجوار القائم.

وحاول غنام محمد في الدقيقة 17 بتسديدة تصدى لها عبد الرحمن سمير.

وتصدى محمود جنش حارس مرمى مودرن سبورت لهدف في الدقيقة 36 بعد تسديدة من أحمد أمين قفة.

وسدد محمد الدسوقي ليبعد الدفاع الكرة في الدقيقة 45+2، فتابعها علي زعزع ولكنها مرت فوق العارضة.

وبين الشوطين أجرى طلعت يوسف مدرب مودرن سبورت تبديله الأول بنزول أرنولد إيبا بدلا من محمد مسعد.

ودفع إنبي بأحمد نادر حواش بدلا من رفيق كابو في الدقيقة 66.

وأجرى مودرن تغييره الثاني بنزول محمد أميسي بدلا من عبد الرحمن أسامة في الدقيقة 72.

وأتى علي أبو طالب بدلا من محمد ناصر في الدقيقة 81 بصفوف إنبي.

وحل فيجيري أكينابيري بدلا من أحمد عاطف في صفوف مودرن بالدقيقة 86.

وفي الدقيقة 94 تحصل مودرن سبورت على ركلة جزاء بعد لمسة يد على أحمد أمين قفة.

وكاد مودرن سبورت أن يكرر سيناريو المواجهة الأخيرة بين الفريقين في الدوري الموسم الماضي حين انتصر في الدقائق الأخيرة بهدف أرنولد إيبا، ولكن قفاز سمير حال دون ذلك.

وتصدى سمير لركلة الجزاء التي سددها جوناثان نجويم على اليسار في الدقيقة 98.

وأتى صلاح زايد ويوسف لبيب بدلا من أحمد أمين قفة وأحمد العجوز في الدقيقة الأخيرة.

وبذلك يحصل كل فريق على نقطة في مستهل الدوري، بعد التعادل السلبي الأول بينهما في تاريخ المواجهات.

وكان كل فريق قد فاز على الآخر بهدف دون رد في الموسم الماضي.