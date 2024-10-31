كلاسيكو قطر.. تريزيجيه يسجل في خسارة قاتلة للريان أمام السد

سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدفا مع فريقه الريان ضد السد لكنه لم يكن كافيا إذ سقط فريقه في الكلاسيكو بخسارة قاتلة.

تريزيجيه النادي : الريان الريان السد

وحل الريان ضيفا على السد اليوم الخميس لملاقاته ملعب جاسم بن حمد في تاسع جولات الدوري القطري.

وشهدت المباراة مشاركة تريزيجيه فيها من البداية للنهاية.

افتتح تريزيجيه أهداف المباراة في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بقدم مدافع السد وسكنت الشباك.

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بتسديدة من داخل المنطقة ⚽



تريزيجيه يتقدم للريان في مرمى السد 💪🇪🇬pic.twitter.com/DHl2LJAXoU — FilGoal (@FilGoal) October 31, 2024

وعقب ثلاث دقائق أدرك السد التعادل عن طريق محمد وعد بتسديدة ارتطمت كذلك بقدم مدافع الريان وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 90 سجل أكرم عفيف هدفا قاتلا تم إلغائه بداعي التسلل.

لكن عقب العودة لتقنية الفيديو تم احتساب الهدف القاتل.

هدف | السد يتقدم 2-1 على الريان عن طريق أكرم عفيف في الدقيقة 89 واحتفال خاص من الأفضل في آسيا #السد_الريان #دوري_نجوم_أريدُ #قنوات_الكاس || #منصة_شوف pic.twitter.com/ZuVXNv0zm1 — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) October 31, 2024

وكاد تريزيجيه يدرك التعادل بتسديدة لكن حارس السد تألق وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

بتلك النتيجة وصل رصيد السد لـ18 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في الترتيب.

فيما يأتي الريان ثامنا بـ10 نقاط.