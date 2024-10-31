كلاسيكو قطر.. تريزيجيه يسجل في خسارة قاتلة للريان أمام السد

الخميس، 31 أكتوبر 2024 - 21:47

كتب : FilGoal

تريزيجيه - الريان

سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدفا مع فريقه الريان ضد السد لكنه لم يكن كافيا إذ سقط فريقه في الكلاسيكو بخسارة قاتلة.

وحل الريان ضيفا على السد اليوم الخميس لملاقاته ملعب جاسم بن حمد في تاسع جولات الدوري القطري.

وشهدت المباراة مشاركة تريزيجيه فيها من البداية للنهاية.

افتتح تريزيجيه أهداف المباراة في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بقدم مدافع السد وسكنت الشباك.

وعقب ثلاث دقائق أدرك السد التعادل عن طريق محمد وعد بتسديدة ارتطمت كذلك بقدم مدافع الريان وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 90 سجل أكرم عفيف هدفا قاتلا تم إلغائه بداعي التسلل.

لكن عقب العودة لتقنية الفيديو تم احتساب الهدف القاتل.

وكاد تريزيجيه يدرك التعادل بتسديدة لكن حارس السد تألق وحولها لركلة ركنية مرت دون خطورة.

بتلك النتيجة وصل رصيد السد لـ18 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في الترتيب.

فيما يأتي الريان ثامنا بـ10 نقاط.

تريزيجيه الريان الدوري القطري السد
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