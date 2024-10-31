الصفقات الجديدة على رأس قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجت.. وغياب رمضان صبحي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة بتروجت في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف بيراميدز نظيره بتروجت في الخامسة من مساء الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الأولى من بطولة الدوري في موسمه الجديد.

وشهدت قائمة بيراميدز تواجد الرباعي الجديد: صديق أوجولا ويوسف أوباما وطارق علاء وعبد الرحمن مجدي، إضافة إلى أحمد عاطف قطة العائد من الإعارة إلى زد.

فيما يغيب رمضان صبحي عن قائمة بيراميدز في مواجهة بتروجت.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مروان حمدي - فيستون ماييلي - يوسف أوباما.

يذكر أن بيراميدز اختتم مناسفات الموسم الماضي في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر.

فيما عاد بتروجت إلى الدوري الممتاز بعدما تصدر مسابقة دوري المحترفين بالموسم المنصرم.