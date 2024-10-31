ريال مدريد يتبرع لمدينة فالنسيا

أعلن ريال مدريد تبرعه بمبلغ مليون يورو لدعم المتضررين من إعصار دانا الذي ضرب مدينة فالنسيا.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن تأجيل مباراة ريال مدريد وفالنسيا التي كان من المقرر إقامتها يوم السبت في الجولة 12 من الدوري بسبب الإعصار.

وتأجلت 5 مباريات أخرى في الدوري الإسباني الدرجة الأولى والثانية تقام في مدينة فالنسيا.

وانضمت مباراة فياريال ضد رايو فايكانو لقائمة المؤجلات.

وسيتم الوقوف دقيقة صمت حدادا على ضحايا إعصار دانا في المسابقتين.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية قد أعلنت حالة التأهب القصوى في فالنسيا يوم الثلاثاء جراء مياه الفيضانات التي تسبب فيها الإعصار دانا.

يتقدم نادي ريال مدريد لكرة القدم ورئيسه ومجلس إدارته تعازيهم لأسر والمقربين من الضحايا الذين قتلوا بسبب العاصفة التي تعاني منها العديد من المناطق الإسبانية، وخاصة في فالنسيا وألباسيتي".

وأضاف البيان "يُعرب نادي ريال مدريد عن حزنه العميق وتضامنه مع جميع السكان المتضررين من هذه الكارثة، وينقل لهم كل دعمه".